  1. سیاست
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

قادری به مهر خبر داد:

تعویق رایزنی دولت و مجلس/ تشکیل کمیسیون تولید ملی منوط به توافق دو فراکسیون شد

تعویق رایزنی دولت و مجلس/ تشکیل کمیسیون تولید ملی منوط به توافق دو فراکسیون شد

عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور از به تعویق افتادن بررسی دقیق مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در نشست مشترک با مسئولان دولتی خبر داد و گفت: مقرر شد این موضوع پس از تشکیل کمیسیون ویژه تولید ملی که قرار است با توافق دو فراکسیون اصولگرایان مجلس باشد به طور جدی بررسی شود.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری دو جلسه نمایندگان مجلس ومسئولان دولتی برای بررسی مشکلات اقتصادی کشوردر هفته گذشته اظهارداشت: در تعطیلات مجلس دو جلسه مشورتی با مسئولان دولتی برگزار شد که البته به دلیل تعطیل بودن مجلس و عدم حضور همه اعضای تعیین شده برای کمیته پیگیری مسائل اقتصادی، مقرر شد بحث های جدی در کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی انجام شود.

وی ادامه داد: در جلسات مشورتی که برگزار شد مسئولان دولتی گزارشی از وضع موجود و اقداماتی که قرار است در حوزه اقتصاد انجام شود ارائه کردند.

قادری از نام بردن از جزئیات این جلسه، اسامی مسئولان دولتی حاضر در جلسه و موضوعات مطرح شده خودداری کرد و گفت: باید اجازه دهید موضوع به شکل جدی تر مورد بررسی قرار گیرد فعلا برای اظهار نظر در این مورد زود است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: دو فراکسیون اصولگرای مجلس ( فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون رهروان ولایت) هر کدام کاندیداهایی برای عضویت در کمیسیون ویژه تولید ملی معرفی کرده اند که قرار شد دو فراکسیون با هم نشستی برگزار کنند و برای اعضای این کمیسیون به توافق برسند و کاندیداها را به صحن مجلس معرفی کنند.

وی ادامه داد: احتمالا در هفته اول پس از تعطیلات مجلس کاندیداهای این کمیسیون به صحن مجلس معرفی و کمیسیون تشکیل می شود. سپس موضوعات قابل بررسی در این کمیسیون از جمله مسائل حوزه اقتصاد مشخص خواهد شد.

کد مطلب 1650246

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