غلامرضا معصومی پژوهشگر پیشکسوت کشورمان که سال‌هاست مشغول پژوهش و نگارش «دایرةالمعارف اساطیر و آیین‌های باستانی جهان» است در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: دومین جلد از مجموعه شانزده جلدی این دایر‌ةالمعارف به تازگی توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم مشغول آماده‌سازی جلد سوم آن با حروف «ب پ ت ث» هستم که فکر می‌کنم تا پایان سال آماده و منتشر شود.

به گفته وی جلد اول این دایرةالمعارف حرف آ و جلد دوم الف را شامل شده است.

این پژوهشگر درباره جلد دوم این اثر توضیح داد: این جلد در 750 صفحه با 951 قطعه عکس به چاپ رسیده است. این کتاب علاوه بر بخش های پژوهشی، دارای بخشی با عنوان فرهنگنامه است که کلمات نیازمند توضیح که حروفش در این جلد موجود نیست را توضیح داده و راهگشای پژوهشگران است.

معصومی از حضور همکارانی در بخش‌های ویرایش و روخوانی و غلط‌گیری در این پروژه خبر داد و گفت: کارهای پژوهشی و گردآوری مطالب این دایرةالمعارف تا مدخل «ی» انجام شده است و به مرور به چاپ می‌رسد.

وی افزود: من 54 سال است که مشغول پژوهش و مطالعه و فیش‌برداری این دایرةالمعارف هستم و تاکنون بیش از 4 میلیون فیش تهیه شده است. همچنین بیش از هزار جلد کتاب از منابع خارجی نیز ترجمه و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

معصومی در پایان اشاره کرد که این کتاب اساطیر و آیین‌های باستانی در ایران و جهان را شامل می‌شود.