به گزارش خبرگزاری مهر، میکروتئاتر "رنگ‌های گرم" به کارگردانی مهدی کوشکی موفق به اخذ مجوز از مسئولان فرهنگسرای ارسباران نشد. قرار بود نمایش "رنگ‌های گرم" روز سه‌شنبه ۲۷ تیر در فرهنگ سرای ارسباران اجرا داشته باشد که به دلیل موافقت نکردن مسئولان با متن این نمایش، اجرای آن منتفی شد.

میکروتئاتر"رنگ‌های گرم" نوشته زهرا انجدانی برگرفته از مجموعه داستان "زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود" اثر امیر حسین خورشیدفر است. ماه گذشته نیز اجرای میکروتئاتر "نگران نباش" کار محمدحسن معجونی از سوی فرهنگسرای ارسباران لغو شد.

پروژه "میکروتئاتر" جدیدترین پروژه گروه تئاتر "لیو" است که از پاییز سال ۹۰ با همکاری باشگاه کتاب فرهنگ سرای ارسباران شروع شد و شامل مجموعه نمایش‌هایی است که به‌وسیله ماکت شکل می‌گیرند و هر ماه به معرفی یک داستان معاصر می‌پردازند.

تقدیم تمام اجراهای "کلکسیون" به استاد سمندریان

تمامی اجراهای نمایش "کلکسیون" نوشته ساناز اسدی و به کارگردانی سرور عرب‌پور هر شب به زنده‌یاد استاد سمندریان تقدیم می‌شود. مهرداد مصطفوی، سرور عرب پور، سارا علیا و محمد نوحیان در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند. نمایش "کلکسیون" از 19 تیرماه روی صحنه رفته و تا 2 مرداد ماه 91 به اجرای خود را در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران ساعت 19:30 ادامه می دهد.

سرپرست حوزه مشاور اجرایی معاونت امور هنری منصوب شد

با حکم معاون امور هنری، مرتضی باقرنژاد به‌عنوان سرپرست حوزه مشاور اجرایی معاونت امور هنری منصوب شد. در این حکم آمده است: "نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست حوزه مشاور اجرایی معاونت امور هنری منصوب می‌شوید. حوزه‌های تخصصی امور اداری، پشتیبانی، رفاهی و مالی و نیز امور بیمه هنرمندان نیازمند دقت نظر و توسعه فعالیت هایی است که تاکنون صورت گرفته. امید است همچون گذشته در این مسئولیت خطیر نیز موفق باشید."

پیش از این سیدعباس عظیمی مشاور اجرایی معاونت امور هنری بود که چندی پیش به‌عنوان مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت منصوب شد.

سرهنگ جان نثاری از اجرای خانه نمایش دیدن کرد



سرهنگ جواد جان نثاری مسئول آموزش عقیدتی سازمان بسیج مستضعفین روز جمعه 23 تیرماه از نمایش "چی شد که من مار خوردم؟" دیدن کرد. سرهنگ جواد جان‌نثاری پس از دیدن نمایش "چی شد که من مار خوردم؟" به کارگردانی گلبرگ ابوترابیان و بازی امیر کربلایی زاده خطاب به گروه تئاتر سیمیا گفت: من رنج سی‌سال سربازی را در 70 دقیقه نمایش شما دیدم، همه جای دنیا سرباز برای خدمت به وطن باید با مشکلاتی دست و پنجه نرم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گلبرگ ابوترابیان، کارگردان نمایش گفت: کاش بتوانید با همین شیوه اجرایی، نمایشی درباره سربازان کشور خودمان و دفاع مقدس روی صحنه ببرید؛ در این صورت مطمئن باشید ما هم از شما حمایت خواهیم کرد.

نمایش "چی شد که من مار خوردم؟" تا آخر تیرماه ساعت 18:30 با مدت زمان 70 دقیقه روی صحنه است. نمایش "کانفیوز" به کارگردانی علی علیایی‌نژاد نیز از اول مردادماه اجرای بعدی خانه نمایش خواهدبود.