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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

عبدالهی:

کردستان ظرفیت های خوبی در رشته وزنه برداری دارد

کردستان ظرفیت های خوبی در رشته وزنه برداری دارد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: این استان ظرفیت های خوبی در رشته وزنه برداری در اختیار دارد و باید از این ظرفیت ها استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالهی شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه رقابت های وزنه برداری نوجوانان کشور در سنندج اظهار داشت: استان کردستان در رشته وزنه برداری دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی است و انتظار می رود که با برنامه ریزی بهتر از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.

وی میزبانی استان کردستان را مایه افتخار دانست و استعدادهای درخشان رشته‌های مختلف ورزشی را بستری برای توسعه ورزش قهرمانی در این استان خواند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: استان کردستان از ظرفیت‌ها و استعدادهای ویژه ‌ای در زمینه ورزش برخوردار است که با استعدادیابی و برگزاری مسابقات مختلف زمینه شناسایی آنان فراهم می‌ شود.

عبدالهی کرد: این اداره ‌کل بر اساس وظیفه ذاتی خود در راستای توسعه ورزش قهرمانی از هیچ تلاشی دریغ نمی کند و همواره ورزشکاران را مورد حمایت قرار می دهد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: برگزاری این مسابقات برای انتخاب اعضای تیم ملی وزنه برداری کشور برای حضور در مسابقات جهانی اسلواکی است، که اواخر شهریورماه برگزار می شود.

حسین رضازاده بیان کرد: نفرات برتر وزن های مختلف به اردوی آمادگی تیم ملی در تهران دعوت می شوند.

در مراسم افتتاحیه این رقابتها که با حضور 220 وزنه بردار از 31 استان کشور برگزار شد، علاوه بر رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان، داراب ریاحی، دبیر فدراسیون، کوروش باقری سرمربی و جورج زالای مربی تیم ملی وزنه برداری و شماری از مدیران استان کردستان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1650251

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