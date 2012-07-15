دیدار سران دو سودان در آدیس آبابا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، در اولین دیدار میان "عمرالبشیر" رئیس جمهوری سودان و "سیلوا کر میاردیت" همتای جنوبی اش از زمان شروع درگیری ها در مارس گذشته طرفین بر حل دیپلماتیک مشکلات موجود تاکید کردند.

در این دیدار که در حاشیه نشست اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا برگزار شد رهبران سودان شمالی و جنوبی به مدت یک ساعت با یکدیگر دیدار و بر حل مشکلات به شکل مسالمت آمیز تاکید کردند.

باقان آموم گفتگو کننده ارشد رئیس جمهوری سودان جنوبی اعلام کرد: روسای جمهور دو کشور به تیم گفتگو کننده خود دستور داده اند که برای حل بحران سریعا به گفتگو بپردازند.

شایان ذکر است که خارطوم و جوبا در صورتی که تا دوم آگوست مشکلات خود را حل نکنند با مجازاتهایی از سوی شورای امنیت روبرو خواهند شد.