  1. اقتصاد
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

ایران برریاست مالزی تمایل داشت

سوئیس رئیس گروه کاری ایران در الحاق به WTO شد

سوئیس رئیس گروه کاری ایران در الحاق به WTO شد

بر اساس توافق انجام شده در سازمان تجارت جهانی (WTO)، سوئیس رئیس گروه کاری ایران در الحاق به این سازمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم فضلی پور نماینده اتحادیه اروپا در آموزش گواهی مدیریت شایستگی ( EBCM) - از زیرمجموعه‌های سازمان تجارت جهانی- امروز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر این خبر را اعلام کرد و گفت: هم اکنون سوئیس به عنوان رئیس گروه کاری ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی انتخاب شده، این در حالی ست که ایران تمایل داشت مالزی این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

وی افزود: خردادماه امسال پایان دوره 10 ساله عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی بود که شاید در اجلاس امسال عضویت به صورت دائم مورد توافق قرار گیرد.

کد مطلب 1650257

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