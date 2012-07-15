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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

مختاری خبر داد:

خسارت 600 میلیارد ریالی بلایای طبیعی به بخش کشاورزی آذربایجان غربی

خسارت 600 میلیارد ریالی بلایای طبیعی به بخش کشاورزی آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: درسال زراعی 91-90 بالغ بر 600 میلیارد ریال خسارت ناشی از حوادث قهری طبیعت به زیر بخشهای کشاورزی وارد شده است.

سید علی مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان 120 میلیارد ریال مربوط به زیر بخش باغبانی ،390 میلیارد ریال زیر بخش زراعت و 100 میلیارد ریال درزیر بخش دام است.

وی در ادامه از ثبت نام بیش از 170 هزار نفر از کشاورزان استان در سامانه شناسنامه بهره بردار خبر داد و اظهارداشت: در راستای ایجاد پایگاه جامع اطلاعات کشاورزی از سال 90 تاکنون بیش از 170 هزار نفر از کشاورزان استان در سامانه شناسنامه بهره بردار ثبت نام کرده اند.

مختاری افزود: کشاورزان استان تا پایان شهریور ماه فرصت دارند در سامانه شناسنامه بهره بردار ثبت نام کنند و در آینده ارائه تسهیلات و تامین نهاده ها از این طریق صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد : برای اجرای طرح راستی آزمایی مصرف سوخت بخش کشاورزی در استان،اعتباری بالغ بر 198 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یادآور شد: اجرای فاز اول این طرح در 7 شهرستان عملیاتی می شود و در صورت تامین اعتبار در کل شهرهای استان قابل اجرا خواهد بود.

آذربایجان غربی با تولید 7 میلیون تن محصول کشاورزی یکی از قطب های مهم این بخش در کشور به شمار می رود.

کد مطلب 1650258

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