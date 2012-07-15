سهمیه مرغ آذربایجان غربی به 70 تن در روز رسید

سلیمان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام در راستای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان اجرا می شود اظهارداشت: برای تامین اقلام مورد نیاز مردم در ایام مبارک رمضان روزانه 35 تن مرغ یارانه ای در استان در حال توزیع است که این سهمیه از فردا به 70 تن می رسد.

وی ادامه داد: این کالا همچنان به قیمت 4 هزار و 700 تومان توسط برخی واحدهای عرضه گوشت مرغ در سطح استان توزیع می شود.

علیزاده با بیان اینکه سرانه مصرف گوشت مرغ استان روزانه 140 تن است، افزود: به دلیل محدودیت منابع در کشور مقدار مشخصی مرغ یارانه ای در اختیار استان ها قرار گرفته شده است.

علیزاده با بیان اینکه 20 واحد صنفی تحت پوشش کشتارگاه ها در ارومیه و 30 واحد نیز در شهرستان ها با نصب پارچه اطلاع رسانی بر سردرب مغازه نسبت به توزیع این کالا اقدام کرده اند اعلام کرد: 50 درصد سهمیه مرغ استان مربوط به شهرستان ارومیه است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی یادآور شد: توزیع مرغ گرم به قیمت تعاونی از 12 تیر ماه سالجاری آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.