اجرای طرح حضرت علی اکبر(ع) ویژه سربازان سپاه ناحیه اراک

قاسم فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح "حضرت علی اکبر (ع)" با هدف غنی سازی اوقات فراغت پاسداران وظیفه سپاه ناحیه اراک، ارتقای سطح دانش و بصیرت در موضوعات مختلف دینی، مذهبی، معرفتی، اخلاقی و علمی و مبارزه با هجمه های فرهنگی دشمن برگزار می شود.

وی افزود: این کلاس ها شامل کلاس های روخوانی و روانخوانی قرآن، احکام و پاسخگویی به شبهات، آموزش مکالمه زبان انگلیسی و برگزاری اردوی زیارتی قم و جمکران است که در ایام تابستان برای 50 نفر از سربازان ناحیه برگزارمی شود.

وی افزود: کلاس های این طرح تا پایان شهریور ادامه دارد و به شرکت کنندگان در پایان دوره گواهینامه اعطا می شود.

فراهانی فراهم آوردن زمینه برای ارتقا معرفتی، بصیرتی جوانان را مهمترین هدف سپاه و بسیج عنوان کرد و بر عمق بخشیدن به فرهنگ مقابله با تهدیدات و جنگ نرم دشمنان تاکید کرد.