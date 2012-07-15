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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

فراهانی به مهر خبر داد:

اجرای طرح حضرت علی اکبر(ع) ویژه سربازان سپاه ناحیه اراک

اجرای طرح حضرت علی اکبر(ع) ویژه سربازان سپاه ناحیه اراک

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی سپاه ناحیه اراک از برگزاری کلاس های آموزشی اوقات فراغت با عنوان "طرح حضرت علی اکبر(ع)" ویژه پاسداران وظیفه ناحیه اراک خبر داد.

قاسم فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح "حضرت علی اکبر (ع)" با هدف غنی سازی اوقات فراغت پاسداران وظیفه سپاه ناحیه اراک، ارتقای سطح دانش و بصیرت در موضوعات مختلف دینی، مذهبی، معرفتی، اخلاقی و علمی و مبارزه با هجمه های فرهنگی دشمن برگزار می شود.

وی افزود: این کلاس ها شامل کلاس های روخوانی و روانخوانی قرآن، احکام و پاسخگویی به شبهات، آموزش مکالمه زبان انگلیسی و برگزاری اردوی زیارتی قم و جمکران است که در ایام تابستان برای 50 نفر از سربازان ناحیه برگزارمی شود.

وی افزود: کلاس های این طرح تا پایان شهریور ادامه دارد و به شرکت کنندگان در پایان دوره گواهینامه اعطا می شود.

فراهانی فراهم آوردن زمینه برای ارتقا معرفتی، بصیرتی جوانان را مهمترین هدف سپاه و بسیج عنوان کرد و بر عمق بخشیدن به فرهنگ مقابله با تهدیدات و جنگ نرم دشمنان تاکید کرد.

کد مطلب 1650261

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