8000 نفر از ورزشکاران رزمی کرمان دارای بیمه ورزشی هستند

محمد علی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های رزمی استان کرمان با درخشش خوب در مسابقات مختلف عامل موفقیت هیئت شده و این استان را در کشور زبانزد کرده اند.

وی افزود: با توجه به موقعیت خوب استان و تجربیاتی که طی 20 سال در عرصه های مختلف به عنوان رئیس هیئت کرمان داشته ام در سال 90 به عنوان مسئول کمیته آزمون ورزشهای رزمی کشور انتخاب شدم.

حمیدی ادامه داد: در حال حاضر به بنده پیشنهاد شده به عنوان نائب رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی کار کنم که در صورت قبول این مسئولیت بیش از گذشته می توانم به ورزش رزمی استان کمک کنم.

وی یادآورشد: طرح جدید هیئت ورزشهای رزمی استان کرمان افزایش تعداد مسابقات و مرحله بندی آن است که در این طرح مسابقات در مرحله بخشها، شهرستانها، مناطق و استانی برگزار می شود.

حمیدی یادآور شد: در هر مرحله برگزیدگان انتخاب تا در نهایت در قالب سه تیم برتر استان در اردوی یک ماهه بتوانیم بهترین رزمی کاران استان را انتخاب کنیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مرحله شهرستانی مسابقات در حال برگزاری است که تا 15مرداد برگزیدگان این مرحله وارد مرحله منطقه ای می شوند و انتنفرات برتر استان نیز در مهرماه در یک مسابقه اصلی انتخاب می شوند تا برای اعزام به مسابقات کشوری و یا برون مرزی نفرات قوی وخوبی در اختیار داشته باشیم.

حمیدی ادامه داد: در حال حاضر 30 هزار ورزشکار رزمی در استان داریم که هشت هزار نفر آنان بیمه ورزشی دارند و جز ورزشکاران سازمان یافته هستند.

وی با اشاره به اینکه کار در ورزش رزمی در قالب انجمن ها، کمیته ها و گروه ها انجام می شود گفت: برنامه هیئت رزمی استان کرمان تقویت ورزشکاران در دو بخش انجمنی و کمیته هاست که مربوط به مسابقات بین المللی و ملی می شود.



حمیدی اظهار داشت: موقعیت خانم های رزمی کار بهتر از آقایان است و در مجموع 70 رشته تحت پوشش این هیئت ورزشی قراردارد.

وی از برگزاری دوره های ارتقای فنی مربیان این هیئت خبر داد و گفت: باید مربیان را با روش های تاکتیکی و مبارزه ای روز دنیا هماهنگ کنیم و در قالب برنامه های کمیته آموزش دوره های ارتقا مربیان رزمی و اعزام به دوره های آموزش کشوری به زودی آغاز می شود.

