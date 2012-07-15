گاز در 26 روستای گیلان غرب/ کمبود آب در 17 روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر رستمی در جلسه شورای اداری شهرستان گیلان غرب با تاکید بر عزم مدیران شهرستان برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم از اجرای طرح گازرسانی به 20 روستای دهستان حیدریه و شش روستا در دهستان گواور در بخش گواور خبرداد.

رستمی اعتبار این طرح را 14 میلیارد ریال و مدت پیمان اجرای طرح را 360 روز اعلام کرد.

وی افزود: طرح گازرسانی به دهستان چله در بخش مرکزی نیز با اعتبار10میلیارد ریال هم اکنون از40 درصد پیشرفت برخوردار است که ظرف مدت 300 روز بایستی به انجام برسد.

فرماندار شهرستان گیلان غرب تصریح کرد: در اجرای این دو طرح اولویت با روستاهای دارای طرح هادی خواهد بود.

وی ادامه داد: 5/99 درصد کار واگذاری گاز خانگی در دو شهر گیلانغرب وسرمست به انجام رسیده ونقاط پراکنده باقیمانده نیز تا یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.

فرماندار افزود: طرح های عمرانی شهرستان به تعداد 142 طرح ازمیانگین پیشرفت 73درصدی برخوردار هستند.

وی مهمترین مشکلات شهرستان را وضعیت نامناسب راههای اصلی و کمبود آب آشامیدنی در سطح 17 روستا اعلام کرد و گفت: به منظور رفع مشکل این روستاها دو طرح آبرسانی به روستاهای منطقه گلین و مجتمع آبرسانی مهر در بخش گواور با اعتبار سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال درحال انجام است.

فتح اله حسینی نماینده مردم شهرستانهای قصرشیرین ، گیلانغرب وسرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی نیز از تامین 50 درصد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل تمام مساجد در دست احداث در این شهرستان خبرداد و افزود: مشکلات حوزه انتخابیه را به صورت جدی از طریق مرکز پیگیری و در راستای رفع آنها از طریق اعتبارات ملی تلاش خواهد کرد.

حسینی با تاکید برلزوم ارائه بهترین خدمات به مردم توسط مسئولین و بصورت تمام وقت افزود: همه مسئولین در هر رده ای خدمتگزار مردمند بنابر این، کم کاری از هیچ مدیری پذیرفته نیست.