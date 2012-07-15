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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

در هفته گدشته/

62 درصد معاملات تالار بورس تبریز را خرید سهام به خود اختصاص داد

62 درصد معاملات تالار بورس تبریز را خرید سهام به خود اختصاص داد

تبریز - خبرگزاری مهر : سرپرست بورس منطقه ای آذربایجان شرقی گفت: در داد و ستدهای هفته گذشته این تالار 62 درصد معاملات را خرید سهام به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد امین عابدینی امروز یکشنبه در این باره گفت: در معاملات هفته گذشته بورس تبریز سهام سه شرکت بیمه ملت، پالایش نفت بندرعباس و ریخته‌گری تراکتورسازی ایران بیشترین تقاضای خرید را داشتند.

وی افزود: در این معاملات 44 میلیارد و 958 میلیون و 842 هزار و 239 ریال را خرید سهام و 38 درصد بقیه معاملات را به ارزش 27 میلیارد و 137 میلیون و 716 هزار و 514 ریال ، فروش سهام تشکیل داد.

سرپرست بورس منطقه ای آذربایجان شرقی اظهار داشت: طی هفته گذشته 85 کد معاملاتی جدید در این تالار ایجاد شد و در نتیجه این مقدار داد و ستد توسط دو هزار و 778 نفر انجام شد.

کد مطلب 1650266

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