8 تیم بستکبال المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور به مرحله نیمه نهایی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام دیدارهای مقدماتی مسابقات بسکتبال المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر کشور و راهیابی هشت تیم به مرحله یک چهارم نهایی، رقابتهای این رشته ورزشی به روزهای اوج خود نزدیک شده است.

در مسابقات بسکتبال این دوره از المپیاد دانشجویان کشور که با شرکت 15 تیم در سالن ورزشی طوبی دانشگاه پردیس نازلوی ارومیه پی گیری می شود شنبه دیدارهای مقدماتی به پایان رسید و تیمهای راه یافته به مرحله نیمه نهایی رقیبان خود را شناختند.

در آخرین دیدارهای مقدماتی بسکتبال این نتایج به دست آمد:

گیلان 60 - 47 تبریز

فردوسی مشهد 62 - 45 شمال آمل

شهید عباسپور 47 - 57 خلیج فارس

فنی حرفه ای اصفهان 64 - 49 یزد

پیام نور چهارمحال و بختیاری 77 - 60 کردستان

ارومیه 83 - 69 علم و صنعت ایران

تهران 45 - 76 اصفهان

تیمها امروز استراحت دارند.

رقابتهای یازدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور 3500 ورزشکار در 12 رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو میدانی، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی آغاز و به مدت 10 روز در ارومیه پی گیری می شود.