اجرای طرح تابستانه هلال احمر در آمل/ دانشگاه آزاد ساری مرکز تولید علم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستانهای آمل و محمودآباد از فعالیت 14طرح امداد و نجات این جمعیت در این دوشهرستان و طرح های دریا خبر داد.

رحمت الله مقصودلو گفت:‌ این پایگاه شامل پایگاه امداد و نجات جاده ای، کوهستانی، دریایی، ساحلی و شهری هلال احمر است که در مدت زمان برگزاری طرح یاد شده خدمات امدادی به هموطنان ارائه می کنند.

وی افزود:‌ در اجرای طرح امداد و نجات تابستانی جمعیت هلال احمر در سال جاری، امدادگران و نجاتگران به ارائه خدمات اولیه نجات و رها سازی و کمک های اولیه به مصدومان و مجروحان تصادفات جاده ای و ترافیکی و طرح دریا می پردازند.

تشکیل انجمن حمایت از بیماران سرطانی

رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی آمل از تشکیل این انجمن حمایتی به نام شادروان آرین مسقطی و ثبت قانونی آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.



رمضانعلی اولیایی گفت: این انجمن با هدف اطلاع رسانی درباره انواع سرطان و نحوه پیشگیری و درمان از طریق چاپ و توزیع کتب، پوستر ورسانه ها، شناسایی وحمایت از بیماران سرطانی به مراکز درمانی و تخصصی، تشکیل بخش های مشاوره درمانی وروانی بیماران تشکیل شد.



وی افزود: بررسی وضعیت مالی بیماران سرطانی و کمک به بهبود وضعیت مالی آنان، همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مازندراو شبکه بهداشت ودرمان آمل و کمک به راه اندازی مراکز درمانی وخرید تجهیزات مورد نیاز برای بیماران سرطانی شهرستان آمل از اهداف دیگر تشکیل انجمن حمایت از بیماران سرطانی درآمل است.



دانشگاه آزاد ساری مرکز بزرگ تولید علم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری از دفاع بیش از 900 پایان نامه کارشناسی ارشد تا مهر 91 در دانشگاه آزاد اسلامی ساری خبر داد.



کیومرث نیازآذری، نقش مدیران گروه را در کیفیت بخشی امور آموزشی دانشگاه بسیار مهم خواند و گفت : مدیران گروههای آموزشی با برقراری نظم دقیق و توجه به آیین نامه و دستورالعملها می توانند نقش مهمی در ارتقاء و رشد آموزشی دانشگاه ایفا کنند.



وی، تکریم و احترام به دانشجویان را به عنوان مشتریان اصلی دانشگاه مورد تاکید قرار داد و گفت آینده دانشگاه به دانشجویان ما بستگی دارد و باید تمام تلاش خود را بکار بگیریم تا بستر مناسبت فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در دانشگاه فراهم شود.



نیازآذری توجه به اعتراضات دانشجویان را متذکر شد و تاکید کرد: باید اعتراضات دانشجویان رسیدگی شود و با تدبیر و تامل مشکلات تحصیل دانشجویان در زمینه های مختلف برطرف شود.

اتمام پروژه آسفالت معابر شهرک صنعتی بهشهر



معاون عمران ومحیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از اتمام پروژه آسفالت معابر شهرک صنعتی بهشهر، خبر داد.



شهرام دارابی گفت: با اجرای عملیات زیرسازی، ورودی شهرک در فاز یک آسفالت و بهسازی شد.



معاون عمران و محیط زیست شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: پروژه آسفالت معابر شهرک صنعتی بهشهر با اعتبار هزار و 130 میلیون ریال و در مدت سه ماه انجام شده است.