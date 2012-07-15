به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی در نشست خبری روز یکشنبه که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده قصد داریم در سال جاری صندوق بیمه‌ای بی‌واسطه‌ای تشکیل دهیم به طوریکه هر فرد تحت پوششی بتواند هزینه خودش را از این صندوق اخذ نماید.

وی تاکید کرد: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اجازه تاسیس صندوق کسب و کار و همچنین حیاتی به بهزیستی داده شده است و بر همین اساس در تلاش هستیم مصوبه‌ای برای راه اندازی صندوق‌های بیمه‌ای دریافت کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد ارایه گزارش مناسب سازی معابر به هیئت دولت به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر گزارش مناسب سازی از دستگاههای مختلف جمع آوری شده و مکاتبات لازم در این خصوص صورت گرفته است به طوریکه در مردادماه نتایج گزارش جمع‌آوری شده به هیئت دولت ارایه می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه در سال جاری 70 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود، افزود: سال گذشته 62 هزار فرصت شغلی ایجاد شد و همچنین و در سال جاری نیز قصد داریم این فرصت‌ها را برای مددجویان افزایش دهیم.

به گفته وی راه اندازی و توسعه مراکز مشاوره با رویکرد اسلامی و دینی، تولید محتوای تربیتی و آموزشی استاندارد برای مهدهای کودک، توسعه و تثبیت اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی است که در سال جاری به شدت پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد‌: برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش تعداد مراکز اورژانس اجتماعی در دستور کار قرار دارد به طوری که تا پایان سال 160 مرکز موجود به 400 مرکز افزایش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی به سامانه هوشمند رصد آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه آسیب‌های اجتماعی رصد، کنترل شده و با توجه به آنها مداخلات لازم انجام می شود.

وی به لایحه اورژانس اجتماعی اشاره کرد و افزود:‌ این لایحه هم اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسیده و به زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

هاشمی همچنین از صدور 36 هزار مجوز استخدام برای مناطق کم برخوردار اشاره و تاکید کرد:‌ با توجه به تعداد کم نیروها در این مناطق قصد داریم در سال جاری تعداد افراد شاغل را افزایش دهیم.

وی همچنین افزایش 31 درصدی بودجه سازمان بهزیستی خبر داد و افزود:‌ افزایش مشارکتهای مردمی از طریق تشکیل جامعه خیرین در دستور کار سال جاری قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از تشکیل جامعه بانوان خیر خبر داد و گفت: ابتدا این جامعه با حضور همسران مسئولین کشور تشکیل می‌شود و سپس در سطوح مختلف خدمات رسانی خواهد کرد.

وی در مورد ضمانت وام مددجویان نیز اشاره و تاکید کرد: براساس رایزنی‌های انجام شده اخیراً بانک مرکزی با ضمانت وام از طریق مستمری و یارانه مددجویان موافقت کرده است به طوری که در دو استان کشور نیز این امر اجرایی شده و تا پایان سال نیز در استان‌های دیگر عملیاتی می‌شود.

هاشمی در مورد سرویس ایاب و ذهاب معلولان نیز گفت: در این راستا هیچ شرکت خصوصی حذف نمی‌شود و علاوه بر فعالیت‌ آنها پایانه‌ای نیز با 50 دستگاه ون مناسب سازی شده ویژه معلولان راه اندازی خواهد شد.

به گفته وی براساس رایزنیهای انجام شده هزینه دریافتی در این پایانه از معلولان به طور حتم رقمی کمتر از نرخ تعرفه‌هاست.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری تعداد اردوگاههای درمان اعتیاد به 800 مرکز می‌رسد گفت: در حال حاضر 500 اردوگاه ویژه درمان اعتیاد در سراسر کشور وجود دارد که قصد داریم تا پایان سال تعداد آنها را افزایش دهیم.

به گفته وی در حال حاضر 4 میلیارد و 300 میلیون تومان بودجه پیشگیری از اعتیاد است که براساس مکاتبات انجام شده توسط وزارت کار، تعاون و راه اجتماعی قرار است همین مقدار بودجه نیز علاوه بر بودجه مصوب به سازمان بهزیستی اختصاص داده شود.

هاشمی در مورد ارایه آمارهای آسیبهای اجتماعی گفت: خط قرمز ما در خصوص ارایه آمارهای آسیبهای اجتماعی سلامت و بهداشت روان جامعه است به طوریکه سعی می کنیم در مورد ارایه آمار آسیبها اقدامی برخلاف آنها انجام ندهیم.

وی تاکید کرد:‌ در مورد کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد مراکز کاهش طلاق یکی از اقدامات مهم سازمان بهزیستی است به طوریکه مددکاران توانسته‌اند در این مراکز باعث کاهش درصدی از نرخ طلاق شوند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه آمار بزه زنان ویژه در جامعه کم شده است، گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شده تعداد زنان ویژه در جامعه کاهش پیدا کرده است به طوریکه در حال حاضر 31 خانه سلامت با ظرفیت 30 نفر در سراسر کشور فعال است.

وی در مورد وضعیت این مراکز نیز گفت: آمادگی لازم برای ارایه خدمات به این افراد وجود دارد به طوریکه تا کنون تنها 10 درصد این مراکز پر شده است.