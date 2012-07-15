  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

کراکت در گفتگو با مهر:

گاهی نقد از موضوع مورد نقادی اهمیت بیشتری می‌یابد

گاهی نقد از موضوع مورد نقادی اهمیت بیشتری می‌یابد

استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا معتقد است: گاهی یک نقد و تبیین زوایای جدید یک موضوع از خود موضوع مورد نقادی اهمیت بیشتری می یابد.

کلایتون کراکت استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا در مورد فرهنگ نقد و اصول و ضوابط به خبرنگار مهر گفت: باید توجه داشت که کسی می‌تواند به نقد درست دست بزند که به آرای مورد نقادی اشراف داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: نقاد باید آرای مورد نقادی را مطالعه جدی کرده باشد و به آرای مرتبط با آن موضوع نیز اشراف داشته باشد تا بتواند نقدی منصفانه را انجام دهد.

این استاد مطالعات دینی در ادامه یادآور شد: نقد کردن یکی از مراحل کارهای پژوهشی و تحقیقاتی به شمار می‌رود. برای نمونه وقتی محققی می‌خواهد کار نقد یک اثر را انجام دهد باید مطالعات زیادی را انجام دهد.

کراکت در ادامه تأکید کرد: یک نقد و تبیین زوایای جدید یک موضوع گاهی از خود موضوع مورد نقد اهمیت بیشتری می یابد.

وی با اشاره به اینکه در علوم وقتی ایده و اندیشه‌ای قابلیت طرح را دارد که به بلوغ علمی رسیده باشد، گفت: نقد باعث می شود تا مباحث هستی شناختی و معرفت شناختی و روش شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی تأکید کرد: گاهی نقد به محتوای مسائل و مباحث طرح شده ایراد می شود. گاهی نیز نقادی به روش شناسی ناظر است و روش مطالعاتی را مورد نقادی قرار می دهد.

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گفتگو از جواد حیران‌نیا

کد مطلب 1650273

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