راه اندازی تنها پیست اسکیت استاندارد کشور در علی آبادکتول

مهدی شکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشته ورزشی اسکیت از سال 81 در این شهرستان راه اندازی شد و تا سال گذشته حدود 300 نفر در آن فعال بودند.

مهدی شکی افزود: در سال 85 اردوی تیم ملی وسال 87 نیز مسابقات لیگ برتر اسکیت در این شهرستان برگزار شد و اسکیت بازان شهرستان در مسابقات کشوری و آسیایی دارای عنوان هستند.

وی یادآور شد: کیمیا دولتی نوجوان اسکیت باز شهرستان با وجود فعال نبودن اسکیت در شهرستان با یکماه تمرین مقام شوم مسابقات لیگ برتر کشور ار کسب کرد.

شکی نبود اسپانسر برای اعزام به مسابقات کشوری و بین المللی و عدم همکاری مسئولان و متولیان ذیربط را از عمده مشکلات اسکیت بازان برشمرد.

شکی گفت: پیست اسکیت علی آباد کتول اولین پیست استاندارد کشوری است که طبق استاندارد جهانی ساخته شده است.

رئیس هیئت اسکیت علی آبادکتول گفت: تنها اشکال جدید این پیست شیب ملایم و پیچ هاست که شهرداری به دلیل ایجاد بازار هفتگی با اجرای شیب ها موافقت نکرده است و این امر موجب محرومیت ما از برگزاری مسابقات و اردوها در شهرستان شده است.

شهریاری مربی اسکیت نیز گفت: همه روزه بعد ازظهرها تمرین و آموزش اسکیت انجام می شود با استقبال بی نظیر خانواده ها روبروست.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود که در روزهای آینده تعداد اسکیت بازان از 50 نفر به 400 نفر افزایش یابد.

احمدی والدین یکی از اسکیت بازان علی آبادی گفت: این پتانسیل قوی برای ورزش اسکیت که در فرزندان وجود دارد باید از سوی مسئولان اهمیت داده شود نه اینکه با بی اعتنایی از کنارش عبور کنند.

وی اظهار داشت: در کنار آموزش اسکیت، ما والدین نیز در حاشیه زمین پیاده روی می کنیم و لذت می بریم.