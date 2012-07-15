67 درصد اعتبارات شهرداری های همدان صرف پروژه های عمرانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری صبح در نوزدهمین نشست معاونان فنی و عمرانی شهرداری کلانشهرهای کشور که با حضور شهرداریهای 14 کلانشهر کشور در همدان برگزار شد، گفت: از مجموع 310 میلیارد تومان اعتبار شهرداریهای استان حدود 67 درصد آن برای پروژههای عمرانی هزینه میشود.
وی با بیان اینکه معاونان فنی و عمرانی شهرداریها نقش کلیدی در اجرای به موقع پروژهها دارند، گفت: معاونان عمرانی مسئولیت بسیار مهمی در اجرای طرحها بر عهده دارند و فعالیت آنها ارتباط تنگاتنگی با سایر معاونتهای شهرداریها دارد.
حجم پروژههای عمرانی شهرداریها از لحاظ کیفی کمتر از پروژههای ملی نیست
خسرو سامری اجرای باکیفیت و به موقع پروژههای عمرانی را مهم دانست و اظهار داشت: حجم پروژههای عمرانی که در مراکز استانها و شهرها توسط شهرداریها اجرا میشود از لحاظ کیفی و نوع طرح در مقایسه با پروژههای ملی نه تنها کمتر نیست بلکه در بسیاری مواقع اثرگذاری بیشتری نیز در توسعه و عمران دارند.
وی برگزاری نشست معاونان فنی و عمرانی شهرداری کلان شهرهای کشور را ابتکار خوبی دانست و ابراز امیدواری کرد: با استفاده مناسب از همفکری و تجارب یکدیگر بتوان راهکارهای مناسبی برای رفع مشکلات حوزه عمران شهرداریها و خدمت رسانی بهتر به مردم ارائه داد.
معاون عمرانی استاندار همدان نقش سازمانهای نگهدارنده پروژهها پس از بهرهبرداری را مهم تلقی کرد و اظهار داشت: در این زمینه در کشور کمبودهایی احساس میشود که باید نظامی برای نگهداری از پروژههای بهرهبرداری شده، تعریف شود.
خسرو سامری اضافه کرد: نگهداری درست از پروژههای بهرهبرداری شده اثرگذاری مناسب طرح و عمر پروژه را نیز افزایش میدهد.
سامری در ادامه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اشاره کرد و گفت: این قانون جراحی بزرگ اقتصادی کشور است که مرحله نخست آن اجرا شده و با اجرای مرحله دوم باید چگونگی اجرای پروژهها با اثرگذاری این قانون منطبق شود.
وی یادآور شد: انطباق چگونگی اجرای پروژهها با اثرگذاری هدفمندسازی یارانهها در بالا رفتن هزینهها و مبالغ، انتخاب مصالح مناسب و رعایت مسائل مختلف و صرفه جویی انرژی اثرات مثبتی را به دنبال دارد و نادیده گرفتن این موضوع اثرات منفی را در اجرای پروژهها در پی خواهد داشت.
کمبود نیروی متخصص و پیر بودن بدنه انسانی از مشکلات شهرداریها است
وی انتخاب نیروهای متخصص و مجرب در حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداریها را مهم دانست و افزود: کمبود نیروی متخصص و پیر بودن بدنه انسانی از مشکلات شهرداریهای کشور است.
معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه در سال جاری مجوز استخدام نیروهای متخصص برای شهرداریها صادر شد، گفت: در شورای استخدامی استان همدان انتخاب افراد با دقت و ظرافت بیشتری در زمینه آزمون و گزینش صورت گرفت.
خسرو سامری با تأکید بر برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت برای نیروها اظهار داشت: از فرصت سوزی باید جلوگیری کرد چرا که دیگر زمان سعی و خطا نیست و باید از روزمرگی پرهیز کرد.
سامری افزود: متخصصان و کارشناسان شهرداری با داشتن دانش روز و بهنگام میتوانند در اجرای درست اثرگذاری پروژهها بسیار مؤثر عمل کنند.
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