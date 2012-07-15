کارتونیست تبریزی در جشنواره کاریکاتور "سقوط وال استریت" درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، این هنرمند تبریزی در جشنواره بین المللی کاریکاتور سقوط وال استریت که در 19 تیرماه جاری در تهران برگزار شد از بین یک هزار و 500 اثر از 45 کشور دنیا توانست مقاوم سوم این جشنواره و جایزه 3 هزار یورویی را از آن خود نماید.



وی عضو انجمن کارتونیست‌های تبریز و خانه کاریکاتور تهران بوده و تاکنون جوایز متعددی را از جشنواره های داخلی وبین المللی کسب کرده است.



قراملکی همچنین از طرف انجمن کارتونیست های تبریز به عنوان بهترین کارتونیست سال 1390 تبریز انتخاب گردیده است.



شایان ذکر است جشنواره بین المللی یاد شده به همت خبرگزاری فارس در حمایت از جنبش ضد سرمایه داری وال استریت برگزار گردید.