کمیسیون بررسی علل گرانی در شوراهای اسلامی تشکیل شود

حمزه خوارزمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متأسفانه به نظر می رسد عده ای با حربه گرانی قصد لطمه زدن به کشور را دارند؛ شوراهای اسلامی مسئولیت چندانی در قبال گرانی ها ندارند ولی می توانند تأثیرگذار بوده و فرهنگسازی کنند، چرا که مردم به اعضای شوراها اعتماد دارند.

پیشنهاد تأسیس غرفه های عرضه مستقیم کالا در هر منطقه

وی تصریح کرد: پیشنهاد می شود که هر شورای اسلامی در شهرستان و شهر خودش غرفه های عرضه مستقیم کالا بزند تا کشاورزان و تولیدکنندگان بدون واسطه، اجناسشان را به دست مصرف کننده برسانند که به این ترتیب، دست واسطه ها کوتاه شده و قیمت ها به حداقل کاهش می یابد.

رئیس شورای اسلامی استان تهران ادامه داد: باید این غرفه ها در منطقه ای از شهرها به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان و کشاورزان قرار بگیرد تا هزینه ای متحمل نشوند؛ شهرستان های مختلف نیز می توانند با یکدیگر در همین خصوص تعامل داشته و اجناس و تولیدات خود را مبادله کنند.

وی بیان داشت: شوراهای اسلامی باید با تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای مسئول همکاری کنند تا مشکلات گرانی تا حدودی کنترل شده و به مردم فشار نیاورد.

خوارزمشاهی گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، سال 91 را سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری کرده اند، باید در این خصوص فرهنگسازی شود و شوراها در این فرهنگسازی نقش عمده ای دارند.

وی افزود: شوراهاهمچنین می توانند طرح ها و نظراتشان را در خصوص رفع معضل اشتغال به دولتمردان ارائه کرده و از تولیدکنندگان حمایت کنند.

مطالبه گری شوراهای اسلامی نقش تأثیرگذاری در ریشه کنی اعتیاد در کشور دارد

رئیس شورای اسلامی استان تهران تأکید کرد: اعتیاد باید در کشور ریشه کن شود و مطالبه گری شوراهای اسلامی می تواند در این میان، نقش تأثیرگذاری داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر چه شوراها وظیفه اجرایی ندارند ولی می توانند حتی از خود معتادان کمک بگیرند و با پرسشگری از آنها در خصوص چگونگی مبارزه با اعتیاد، به راهکارهایی برسند؛ شوراها با کمک به احداث و ادامه فعالیت کمپ های ترک اعتیاد و جمع آوری معتادان سطح شهرها و روستاها می توانند یاری رسان مردمی باشند که فرزندان و عضوی از خانواده شان درگیر این بلای خانمان سوز هستند.

شوراهای اسلامی پیگیر مشکلات مردم هستند

خوارزمشاهی موضوع نشست صبح و عصر روز شنبه در دماوند را آسیب شناسی و بررسی مشکلات شوراهای اسلامی استان تهران به خصوص مشکلات شهرستان دماوند عنوان کرد و اظهار داشت: شوراهای اسلامی در خصوص بسیاری از مشکلات پاسخگو نیستند ولی باید پیگیر و مطالبه گر مشکلات مردم باشند، آنها نماینده مردم هستند و بیانگر حکومت مردم بر مردم؛ شوراها وظیفه دارند حق مردم را از مسئولان بگیرند و مطالبه کنند.

وی افزود: شوراهای اسلامی، حلقه واسط دولت و مردم هستند، اگر چه امروزه در شوراها به روی همه مردم باز است و از صفر تا 100 مطالباتشان را از شوراها مطالبه می کنند ولی شوراها ایرادی در این کار نمی بینند و خود را فدایی دولت و ملت می دانند؛ مردم به اعضای شوراها اعتماد کرده اند و اعضا شوراها نیز باید شکرگذار خداوند باشند.

برخورد با شوراهای کم کار و ضعیف

رئیس شورای اسلامی استان تهران بیان داشت: شوراهای شهرستانها و استان باید با شوراهای کم کار و ضعیف برخورد کنند و رودربایستی نداشته باشند، هر شورایی که بخواهد در پایان عمر خدمتی دور سوم شوراها ضعیف عمل کند، گناهی نابخشودنی است.

وی اضافه کرد: همه شوراها باید با شهرداران و دهیاران هماهنگی و تعامل لازم را داشته باشند و در اموری که انجام داده اند تبلیغات کنند؛ در برخی مواقع دیده می شود که پس از این همه خدمت به مردم، شوراها مظلوم واقع شده اند چون نتوانسته اند اطلاع رسانی کرده و عملکردشان را به گوش مردم برسانند.

خوارزمشاهی تأکید کرد: انصاف است گفته شود که حضور شوراها در کشور مفید بود، البته مشکلاتی نیز وجود داشته که باید بررسی شود؛ اگر شهردار و شورا برای خدمت رسانی به مردم هماهنگ شوند، به سرعت می توانند با بررسی مشکلات منطقه به جمع بندی رسیده و آنها را به زودی حل کنند.

استان تهران نسبت به کل کشور مظلوم واقع شده است

رئیس شورای اسلامی استان تهران در بخش دیگری از این گفتگو، با بیان این نکته که "استان تهران نسبت به کل کشور مظلوم واقع شده است" افزود: برخی شهرها در استان تهران با حدود 350 هزار جمعیت وجود دارند ولی شهرستانی در کشور وجود دارد که فقط هفت هزار نفر جمعیت دارد.

وی اضافه کرد: روستاهایی نیز در استان تهران وجود دارد که 25 تا 30 هزار نفر جمعیت دارند ولی هنوز روستا هستند که شوراهای اسلامی باید مطالبه گر حق مردم این روستاها و شهرها باشند.

این مسئول استان تهران بیان داشت: در استان تهران، شهری با فاصله از یکدیگر وجود ندارد و همه شهرها متصل به یکدیگر شده اند و روستاها نیز به شهرها متصل شده اند که باید در این خصوص، فکری اساسی کرد.

"نهضت آسفالت" در کل شهرهای استان تهران فراگیر می شود

وی در بخش دیگری از گفتگو افزود: استاندار تهران موافقت کرده که در سال جاری، بودجه ای به شهرداری های استان اختصاص داده شود تا "نهضت آسفالت" در کل شهرهای استان تهران فراگیر شود.

خوارزمشاهی تأکید کرد: بودجه هایی نیز قرار است برای حل و فصل مشکلات عمرانی شهرها اختصاص داده شود تا در پایان عمر دولت و شوراها، طرح های نیمه تمام به سامان رسیده و بهره برداری شود.

وی ادامه داد: در این میان، تعامل شوراها، شهرداری ها و دولت نیز بسیار مهم و تأثیرگذار است و این تعامل می تواند در پیشبرد کارها مؤثر باشد.

این مسئول تأکید کرد: شوراهای شهرستان طبق ماده 34 قانون موظفند که از تمام پروژه های شهرها و روستاها آگاه باشند و حق مردم را از مدیران و مسئولان دولتی بگیرند و از آغاز تا پایان پروژه های عمرانی را پیگیری کنند؛ شوراها نیز اگر مشکلاتی در پیگیری مصوباتشان دارند باید به شورای شهرستان یا استان اطلاع دهند تا پیگیری شود.

720 مورد از قوانین شوراهای اسلامی مشکل دارند

رئیس شورای اسلامی استان تهران ادامه داد: حدود 720 مورد از قوانین شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش، شهرستان و استانها مشکل دارند که برای بازبینی و اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی ارسال شده اند؛ باید ابهاماتی که در قوانین وجود دارند، بررسی، اصلاح و باز تعریف شوند.

در برخی روستاها به شورا احترام نمی گذارند

وی اضافه کرد: شورای استان تهران مدافع شوراهای روستایی و پیگیر مطالبات و مشکلات روستاهاست و جالب اینجاست که در برخی موارد، در روستاها به شورا احترام نمی گذارند و دهیارانی که انتخاب می شوند، به بخشداران متصل می شوند که در این چرخه، شورای روستا حذف می شود!

خوارزمشاهی بیان داشت: شورای روستا در پی طرح هادی است و وقتی که این طرح تصویب می شود، در جلسات سطح بالاتر، حتی دعوت نمی شوند تا در تصویب کلیات و جزئیات طرح های هادی روستایی نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تمام کارها از صفر تا 100 طرح هادی از قبیل تصویب طرح، انتخاب پیمانکار و اجرای پروژه ها را انجام می دهد.

رئیس شورای اسلامی استان تهران تصریح کرد: شورای استان تهران مصوبه ای را به شورای عالی استانها ارائه داده تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و ترکیب تصویب و اجرای طرح های هادی توسط بنیاد مسکن تغییر یابد.

وی در پایان گفت: جلسه بعدی شورای اسلامی استان تهران به صورت مشترک با شوراهای اسلامی شهر و روستای اسلامشهر، بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.