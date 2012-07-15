  1. ورزش
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

کاراته قهرمانی آسیا/

شاهچراغی: برای شکست حریف ژاپنی به روی تاتامی می‌روم

شاهچراغی: برای شکست حریف ژاپنی به روی تاتامی می‌روم

عضو تیم ملی کاراته کشورمان که دور نخست باید به دیدار کاتاروی ژاپنی برود تاکید کرد که همه تلاش خود را برای شکست این حریف قدرتمند به کار خواهد گرفت.

داود شاهچراغی  کاتاروی انفرادی تیم ملی بعد از پایان مراسم قرعه کشی به خبرنگار مهر گفت: این حریف را کاملاً می شناسم چون 2 بار با او مبارزه کرده ام هر چند حریف سرسختی است اما تمام تلاشم این است که بهترین کاتا را روی تاتامی اجرا کنم.

وی افزود: کاتاروی ژاپنی حریف بسیار با تجربه ای است. سالها در کاتای تیمی ژاپن حضور داشته و چند سالی است که در کاتای انفرادی مبارزه می کند.این کاتارو در مسابقات جهانی سال 2010 مدال طلا گرفت و من یک بار در رقابتهای امیدهای آسیا در سنگاپور و بار دیگر در پیکارهای قهرمانی آسیا در چین با وی مبارزه کرده ام که هر 2 بار را با 5 پرچم شکست خوردم.

شاهچراغی در پاسخ به این سوال که گروه خود را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: به جز ژاپن سایر رقبا در آن حد و شرایطی نیستند که بتوانند مشکلی برای من ایجاد کنند . البته این که اجرای خوبی داشته باشم و خودم از کاتایی که اجرا می کنم راضی باشم، برای من مهم است.

این عضو تیم ملی ایران در مورد اینکه آیا نتیجه ای که در لیگ جهانی بدست آورده تاثیری در روحیه او داشته یا خیر، گفت: من ازحضور در لیگ جهانی درس خوبی گرفتم تا از این شکست پلی برای پیروزی بسازم.

وی در مورد نقره 2 کاتاروی نوجوان که روز گذشته بدست آمد گفت: شناختی از نعمتی پور ندارم و تمریناتش را هم ندیده ام اما مهدی امامی که در اردو کنار ما تمرین می کند در این مدت پیشرفت خوبی داشته و تا فینال با اقتدار حریفان را شکست داد و در فینال با حریف ژاپنی شرایطی برابر داشت و می توانست برنده میدان باشد.

قابل ذکر است رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکسنان جریان دارد و شاهچراغی طی روزهای آینده برای دیدار با نماینده ژاپن به روی تاتامی می رود.

کد مطلب 1650279

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