  1. بین الملل
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۵

روسیا الیوم بررسی کرد؛

نگرانی از وارد کردن آوارگان فلسطینی به بحران سوریه

نگرانی از وارد کردن آوارگان فلسطینی به بحران سوریه

یک پایگاه روسی در گزارشی به نقش فلسطینی های ساکن اردوگاهها در سوریه و تلاشها برای وارد کردن آنها به عرصه بحران و درگیریها پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روسیا الیوم در گزارشی با عنوان "بحران سوریه و نگرانی از به کارگیری برگه آوارگان فلسطینی" آورده است : مسئولان اردوگاههای فلسطینی در سوریه تاکید کرده اند که در بحران این کشور بی طرف هستند.

در این گزارش آمده است : مسئولان فلسطینی اردوگاهها بر بی طرفی خود تاکید کرده اند، اما در عین از تلاشها برای وارد کردن آنها به کانون بحران و به کارگیری برگه فلسطین در درگیری داخلی خبر دادند.

مسئولان اردوگاههای فلسطینی در سوریه معتقدند : زیبنده نیست که میهمان تمایلات خود را بر صاحب منزل تحمیل کند و وارد کردن بیش از هفتصد هزار نفر از فلسطینی ها در کانون بحران غیر قابل قبول است.

گزارش فوق بیان کرد: بسیاری از آورگان فلسطینی نگرانند که ناخواسته در کانون درگیری ها واقع شوند به ویژه اینکه تلاشهای زیادی برای کشاندن آنها به متن درگیری وجود داشته است.

کد مطلب 1650281

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