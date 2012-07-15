نگرانی از وارد کردن آوارگان فلسطینی به بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روسیا الیوم در گزارشی با عنوان "بحران سوریه و نگرانی از به کارگیری برگه آوارگان فلسطینی" آورده است : مسئولان اردوگاههای فلسطینی در سوریه تاکید کرده اند که در بحران این کشور بی طرف هستند.

در این گزارش آمده است : مسئولان فلسطینی اردوگاهها بر بی طرفی خود تاکید کرده اند، اما در عین از تلاشها برای وارد کردن آنها به کانون بحران و به کارگیری برگه فلسطین در درگیری داخلی خبر دادند.

مسئولان اردوگاههای فلسطینی در سوریه معتقدند : زیبنده نیست که میهمان تمایلات خود را بر صاحب منزل تحمیل کند و وارد کردن بیش از هفتصد هزار نفر از فلسطینی ها در کانون بحران غیر قابل قبول است.

گزارش فوق بیان کرد: بسیاری از آورگان فلسطینی نگرانند که ناخواسته در کانون درگیری ها واقع شوند به ویژه اینکه تلاشهای زیادی برای کشاندن آنها به متن درگیری وجود داشته است.