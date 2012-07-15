صندوق مهر امام رضا از آثار ماندگار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی صبح امروز یکشنبه در دیدار با مدیر و کارکنان ارشد صندوق مهر امام رضا(ع) آذربایجان شرقی اظهار داشت: مسیری که هم اکنون صندوق مهر امام رضا(ع) در توزیع عادلانه منابع و توانمندسازی اقشار کم درآمد جامعه طی می کند، بخشی از پازل عدالت گستری دولت است.

وی افزود: با وجود تخریب های گسترده علیه عملکرد دولت در عدالت گستری به ویژه در فضای مجازی، با تمام وجود لمس می کنیم که تمام اقدامات انجام یافته موفقیت آمیز بوده و محبت مردم نسبت به دولت، محصول نگاه مبتنی بر عدالت و تقویت توده های ضعیف توسط دولت است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: پروژه ملی مسکن مهر، مقاوم سازی مساکن روستایی، هدفمندسازی یارانه ها، اجرای طرح سهام عدالت و آغاز بکار صندوق مهر امام رضا(ع) از جمله اقدامات موثر دولت در توزیع عادلانه فرصت ها و توانمندکردن توده های ضعیف جامعه قلمداد می شود.

بیگی با مثبت و ارزشمند توصیف کردن عملکرد صندوق مهر امام رضا(ع)، اظهار داشت: این صندوق توانسته است فضایی با نشاط و امیدوارنه برای کسانی ایجاد کند که همت و جسارت بهبود زندگی خود را دارند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه صندوق مهر امام رضا(ع) تاوان نارسایی بخشی از سیستم آموزشی و کارکرد نامتناسب آن را می پردازد، به درخواست بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی ساکن در مناطق دوردست استان برای استفاده از تسهیلات صندوق مزبور را یادآور شد و گفت: صندوق مهر امام رضا(ع) تلاش می کند مرهمی بر روی این زخم گذاشته و آنان را برای آینده بهتر آماده کند.

استاندار آذربایجان شرقی توضیح داد: متاسفانه سیستم آموزشی متناسب با نیاز بازار کار اقدام به ارائه رشته های تحصیلی نمی کند و بنابراین فارغ التحصیلان با مشکل بیکاری مواجه می شوند که در بسیاری از موارد، صندوق مهر امام رضا(ع) بستر اشتغال زایی آنان را فراهم می آورد.

وی با تمجید از عملکرد صندوق مهر امام رضا(ع) در ورود به موضوعات متنوع فراهم آورنده بستر اشتغال برای جوانان از جمله ارائه تسهیلات به مهارت آموزان فنی و حرفه ای، افزود: تلاش صندوق مهر امام رضا(ع) این است که موضوع بیکاری را حل و فصل کرده و نیازمندی جامعه را مرتفع کند.

بیگی به ادغام صندوق مهر امام رضا(ع) با بانک قرض الحسنه مهر در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: با عملیاتی شدن این ادغام، علاوه بر امکان سوق یافتن بخشی از گردش مالی دستگاه های دولتی به آن، اعتماد عمومی نسبت به سپرده گذاری در بانک نوبنیاد افزایش قابل توجهی خواهد یافت که به تحقق سریع اهداف دولت در عدالت گستری و تقویت توده های مستضعف جامعه کمک خواهد کرد.

در این دیدار علی زارع، مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) آذربایجان شرقی گزارشی از فعالیت های این صندوق را ارائه کرد.