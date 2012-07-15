قوچان رتبه اول ارزیابی عملکرد فرمانداری های خراسان رضوی را کسب کرد

اسماعیل حیدری آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون عملکرد فرمانداری قوچان در چند ماه اخیر گفت: با توجه به پتانسیل موجود در بخش کشاورزی قوچان و با هدف گسترش کشاورزی و دامپروری قوچان، اعتبار 120میلیارد ریالی سفر ریاست جمهوری به قوچان به 150 میلیارد ریال افزایش یافت.

فرماندار قوچان گفت: در این راستا 1300هکتار از اراضی منابع طبیعی آماده واگذاری به متقاضیان فعالیت در بخش کشاورزی است و در تامین منابع آبی برای این بخش هیچگونه مشکلی وجود ندارد و برای حمایت همه جانبه از متقاضیان کشاورزی و توسعه و رونق این بخش وام هایی با سود 7 درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به سفر چند روز گذشته وزیر راه و شهرسازی به قوچان گفت: برای اصلاح کنار گذر پارک کوهستانی نشاط اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال و برای مرمت و آسفالت راه های روستایی نیز اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال اختصاص یافت.

وی با اشاره به وجود 604 کیلومتر راه روستایی در قوچان ادامه داد: تاکنون 286 کیلومتر از راه های روستایی آسفالت شده است که امیدواریم تا پایان سال جاری تمامی روستاهای بالای 50خانوار از راه روستایی آسفالت برخوردار شوند.

حیدری آزاد با اشاره به افزایش انگیزه خدمت رسانی به روستاها گفت: گاز رسانی به 19 روستا در حال انجام است وشبکه گاز 38 روستا نیز بزودی به بهره برداری خواهد رسید و همچنین گازرسانی به 8 روستای دیگر در مرحله انتخاب پیمانکار و پیمان سپاری است.

وی همچنین از تامین اعتبار برای سیستم دیجیتال و پژوهشکده موسیقی در قوچان خبر داد.