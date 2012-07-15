حمایت از کتابخانه های عمومی در سقز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم افشاریان صبح یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سقز اظهار داشت: کتابخانه ها از ارکان اساسی در توسعه فرهنگی هستند و حمایت از این نهاد فرهنگی در نهایت به نفع جامعه و کشور است.

وی با اشاره به نامگذاری استان کردستان به عنوان استانی فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری، بیان کرد: متولیان امر فرهنگ باید زمینه های لازم برای بروز استعدادهای فرهنگی استان را فراهم کنند.

افشاریان نقش کتاب را در ارتقای سطح بصیرت جامعه بسیار حائز اهمیت برشمرد و افزود: کتابخانه های عمومی باید با توجه به نیازهای مخاطبان عمل کنند و بدین گونه زمینه جذب اقشار مختلف مردم به این نهاد فرهنگی را فراهم سازند.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سقز نیز در این جلسه خواستار حمایت بیشتر مسئولان از کتابخانه ها شد و گفت: اجرای برنامه های فرهنگی نیازمند تعامل گسترده در میان بخش های مختلف در جامعه است.

محمد جلیل سیدی بیان کرد: کتابخانه های عمومی وظیفه سنگینی در جامعه برعهده دارند و حمایت از این نهاد فرهنگی می تواند نیل به اهداف فرهنگی و در نتیجه توسعه جامعه را امکانپذیر کند.

وی به اجرای برنامه های مختلف در کتابخانه های عمومی شهرستان سقز اشاره کرد و گفت: جذب اقشار مختلف جامعه به کتابخانه های عمومی و در نتیجه نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی از اهداف مهم این نهاد فرهنگی است.

سیدی به اجرای "طرح کتاب من" در کتابخانه های شهرستان سقز اشاره کرد و افزود: بر اساس این طرح کتابخانه های عمومی کتاب های مورد نظر مراجعان که در کتابخانه ها موجود نیست را فراهم می کنند و در اختیار آنها قرار می دهند.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سقز همچنین به توزیع بیش از 10 هزار برگه مسابقه کتابخوانی "زندگی به سبک روح الله" در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برگزاری مسابقات مختلف کتابخوانی در میان اقشار مختلف نقش مهمی در توجه عمومی به کتاب داشته است.

شهرستان سقز دارای پنج باب کتابخانه عمومی نهادی و 17 باب کتابخانه عمومی مشارکتی است.