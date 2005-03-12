آمريكا عوام فريبانه حركت مي كند // تمام تلاش غرب محروم كردن ايران از فناوري هسته اي است// شكست در مذاكرات ژنو باعث بي اعتباري اروپا مي شود

محمد كيارشي نماينده اسبق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت وگو با "مهر" در خصوص بن بست مذاكرات ايران و اروپا گفت : تمام تلاش اروپا و آمريكا اين است كه ايران را از دستيابي به فناوري هسته اي باز دارند و از داشتن اين تكنولوژي و اين حق طبيعي محروم كنند، بنابراين بحث تعليق و توقف مطرح نيست.

كيارشي مذاكرات ايران و اروپا را نوعي جنگ ديپلماسي خواند و گفت : جمهوري اسلامي ايران در ميدان ديپلماسي از منطق گفت وگو پيروي مي كند اما غرب ترجيح مي دهد تا از تهديد و ارعاب استفاده نمايد و اين مساله چارچوب مذاكرات را تحت تاثير قرار مي دهد .

وي رفتار دوگانه اروپا را مورد انتقاد قرار داد و گفت : باخت اروپا در ميدان مذاكرات ژنو رسما حيثيت و اعتبار اروپا را در عرصه ديپلماتيك زير سئوال مي برد و اين مساله نه تنها اروپا را در تنگناي بي مهري افكار عمومي قرار مي دهد، بلكه راه براي تسلط مجدد آمريكا بر اروپا را براي مدت مديد ديگري هموار مي سازد .

وي با اشاره به اينكه شواهد نشان مي دهد اروپا در تصميم گيري در قبال ايران ناتوان است، گفت : امروز اروپا تحت فشار آمريكا قدم بر مي دارد بنابراين نه تنها نمي تواند تعهدات خود را عملي سازد بلكه با روي آوردن به رفتار دوگانه و متناقض سردرگم شده است .

نمانيده اسبق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به اينكه امروز فناوري هسته اي و استفاده از آن يك حق ملي و در چارچوب منافع ملي است، گفت : در كشور ما براي ايجاد يك جبهه متحد در قبال مسايل هسته اي، پتانسيلهاي فراواني وجود داردو اين پتانسيلها مي توانند در مذاكرات و چانه زني براي مذاكره كنندگان ايراني مورد توجه قرار گيرد.



كيارشي گفت : فناوري هسته اي يك مساله ملي است و بايد در داخل كشور از سوي مسئولين براي مردم چارچوب آن باز شود تا بتوان با ايجاد اجماع داخلي، مشروعيت مردمي را به دنبال آورد. به لبنان نگاه كنيد تمام تلاش آمريكا و اروپا براي سيطره بر لبنان با آمدن مردم به خيابانها نقش بر آب مي شود و اين مي تواند در خصوص برنامه هسته اي ايران نيز مورد توجه قرار گيرد .

وي تاكيد كرد : بايد اين نكته را مورد توجه قرار دهيم كه نبايد اين جريان را به سازمانهاي بين المللي محدود كرد چون تمامي سازمانهاي بين المللي تحت تاثير غرب هستند. ما بايد مشروعيت اين كار را از طريق حمايت مردم و ملت انجام دهيم و مردم را در برابر سازمانها قرار دهيم آنگاه پيروز ميدان ما هستيم .

كيارشي اقدام آمريكا در دادن مشوقهاي اقتصادي به ايران را نوعي عوام فريبي خواند و گفت : آمريكا مي خواهد با اين اقدام خود، ضمن همراهي ظاهري با اروپا ، ايران را بر سر دو راهي قرار دهد. به اين ترتيب كه اگر ايران با خواسته توقف هميشگي غني سازي موافقت كند آمريكا به خواست خود رسيده و اگر ايران به حق خود به غني سازي اصرار ورزد، در آن صورت دولت آمريكا دوباره براي ارجاع ايران به شوراي امنيت وارد عمل خواهد شد. بنابراين اين نوعي عوام فريبي است .