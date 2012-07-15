به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب کشور با حضور میلاد عرفان‌پور دبیر جشنواره و مبین اردستانی دبیر اجرایی آن، صبح روز یکشنبه 25 تیر در موسسه فرهنگی شهرستان ادب برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری، میلاد عرفان‌پور در سخنانی با اشاره به برگزاری نخستین دوره این جشنواره در سال 89 و برپایی دومین دوره آن در سالجاری اظهار کرد: جشنواره شعر دانشجویان و طلاب با قشرهایی سر و کار دارد که همگی از نسل جوان کشور به شمار می‌روند و به نوعی الگوی شعر معاصر هستند و از آنها انتظار می‌رود که از نظر فکری شعر امروز ما را هدایت کنند.

وی ادامه داد: هدف اصلی برپایی این جشنواره حمایت از جریان اصیل شعر جوان امروز کشور است که قرارست نسل جوان شاعران امروز کشور ما را رهبری کنند. از سوی دیگر ایجاد تعامل بیشتر میان دانشجویان و طلاب شاعر به واسطه این جشنواره برای ادبیات کشور ما بسیار پرثمر خواهد بود.

عرفان‌پور همچنین به موضوع انگیزه‌بخشی جشنواره به طلاب شاعر اشاره کرد و گفت: این جشنواره به دنبال ایجاد انگیزه برای سرایش شعر در میان طلاب و البته دانشجویان است و این ایجاد انگیزه در نهایت نیز منجر به خلق آثار فاخر در موضوعات مربوط به ادبیات ما نیز خواهد شد.

دبیر دومین جشنواره شعر طلاب و دانشجویان کشور در ادامه با اشاره به موضوع ویژه جشنواره با عنوان شهدای جهاد علمی گفت: در این بخش از جشنواره سعی داریم تا از دریچه شعر و هنر اصیل امروز به ایجاد پیوند میان حوزه و دانشگاه بپردازیم.

وی تاکید کرد: بسیاری از جشنواره‌های ادبی امروز کشور به ویژه در حوزه شعر استعداد یابی را هدف خود معرفی کرده‌اند اما رویکرد آنها به این موضوع منفعلانه است، اما برگزارکنندگان جشنواره شعر دانشجویان طلاب کشور که معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم موسسه شهرستان ادب هستند بر این مضوع همت گذاشتند که جشنواره بستری باشد برای شناسایی استعدادهای بالای شعر دانشگاه و حوزه و زمینه‌ای را برای پرورش و حمایت آنها فراهم کند.

عرفان‌پور همچنین به برگزاری برنامه‌های جنبی در حوزه بررسی، ارزیابی و آسیب‌شناسی شعر نوجوان امروز ایران اشاره کرد و گفت: ادبیات امروز ایران و به ویژه موضوع شعر در آن نیازمند تولید متن برای رشد خود است و بر همین اساس در جشنواره امسال بخش ویژه‌ای را به این موضوع اختصاص داده‌ایم که در قالب تولید مقاله در دو محور به نقد و بررسی جایگاه شعر معاصر در ایران بپردازیم.

عرفان پور همچنین به اهدای جایزه ادبی شهید احد زارعی در این جشنواره اشاره کرد و گفت: این جایزه ادبی به مجموعه اشعار برتر منتشر نشده شاعران دانشجو و طلبه که به دبیرخانه جشنواره رسیده‌است، اهدا خواهد شد.

وی همچنین به برگزاری اختتامیه این جشنواره در اواسط مهرماه در شهر شیراز اشاره کرد و گفت: جشنواره جمعا برای همه بخش‌ها 30 جایزه 5 میلیون ریالی اهدا خواهد کرد و در بخش اهدای جایزه شهید زارعی نیز به سه اثر برگزیده جایزه 10 میلیون ریالی اهدا می‌شود و در نظر داریم از انتشار مجموعه شعر حایز رتبه نخست نیز حمایت کنیم.

به گفته عرفان پور این جشنواره در دومین دوره خود با بودجه پیشنهادی 70 میلیون تومانی در دست برگزاری قرار گرفته است.

رقابت 2000 قطعه شعر در جشنواره

همچنین در این نشست خبری مبین اردستانی دبیر اجرایی دومین جشنوراه شعر طلاب و دانشجویان کشور نیز با اشاره به آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره دوم گفت: تا کنون 2هزار اثر در حوزه شعر به دبیرخانه رسیده است که دریافت آثار تا پایان مرداد ماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هر چند استقبال از جشنواره تا کنون مطلوب بوده است اما در جلسات شورای سیاست‌گذاری تصمیم گرفتیم با توجه به ایام امتحانات دانشجویان و به منظور استفاده از فرصت فصل تابستان، مهلت دریافت اثر درجشنواره را تمدید کنیم.

اردستانی ادامه داد: داوری این جشنواره در سه مرحه انجام خواهد شد و تمامی داوران ما نیز از چهره‌های دانشگاهی و حوزوی و آگاه به موضوع شعر خواهند بود.

وی همچنین از ارسال بیش از 30 مجموعه شعر برای داوری در جایزه ادبی شهید زارعی خبر داد و گفت: دبیرخانه جشنواره تا پایان مرداد ماه پذیرای آثار رسیده خواهد بود.