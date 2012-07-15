به گزارش خبرنگار مهر، «ذخایر العقبی» یکی از کتاب‌های مرجع اخلاقی است. این کتاب نگارش فرج الله اصفهانی بوده که حالا قرار است با شرح و تصحیح محمدعلی مکرمی منتش شود.

در متن این کتاب مطالبی از انواع تفاسیر، احادیث،‌ روایات و دیوان اشعار شاعران مختلف وجود دارد که موجب شده یکی از منابع ارزشمند و اصیل مذهبی و اخلاقی باشد. در حال حاضر شرح و بسط کتاب توسط مکرمی تمام شده و کتاب در مرحله ویرایش نهایی به سر می‌برد تا برای مجوزش اقدام شود و بعد از آن به چاپخانه برود.

این کتاب باید زودتر منتشر می‌شد، ولی به دلایلی کار آن به تعویق افتاد و بین فعالیت‌های آماده‌سازی‌اش فاصله افتاد. اما در حال حاضر مکرمی که شرح خود را با آیات و تفاسیر مختلف تطبیق داده است، کتاب را به انتشارات خورشید باران تحویل داده است. او برای نوشتن شرح خود بر این کتاب، از 49 منبع مکتوب استفاده کرده است.

حجم کتاب شرح ذخایر العقبی، حدود 500 صفحه بوده و قرار است با قطع وزیری منتشر شود. دست اندرکاران انتشارات خورشیدباران سعی دارند کتاب را هرچه زودتر به چاپ برسانند. این کتاب حداکثر تا پایان تابستان سال جاری به بازار نشر عرضه می‌‌شود.