اردوغان امکان هرگونه مذاکره با پ.ک.ک را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند در هفته های گذشته مذاکراتی میان "رجب طیب اردوغان" و "لیلا زانا" از نمایندگان مستقل مجلس ترکیه برای پایان دادن به مناقشه حزب کارگران کردستان انجام شده بود، اما اردوغان در سخنانی جدید امکان مذاکرات جدید با این گروه تروریستی را رد کرد.

روزنامه حریت، با انتشار اظهارات جدید اردوغان می نویسد: نخست وزیر ترکیه در سخنانی که در "ایگدر" بیان کرد در خصوص مذاکره با پ.ک.ک گفت : دیدار و مذاکره میان دولت ما و حزب کارگران کردستان به هیچ وجه مطرح نیست. و ما تنها کاری که انجام می دهیم مبارزه با این گروه تروریستی است و مبارزه ما تا زمانیکه آنها سلاح خود را به زمین بگذارند ادامه خواهد داشت.

اردوغان در ادامه با اشاره به تلاش های حزب صلح و دموکراسی برای پایان دادن به مناقشه کردها که گفته می شود با پ.ک.ک در ارتباط است گفت: حزب کارگران کردستان می تواند با نمانیده های خود در مجلس مذاکره کند.

نخست وزیر ترکیه در ادامه با اشاره به اقدامات لیلا زانا نیز گفت : لیلا زانا از نمایندگان مستقل مجلس بیانیه ای را صادر و در آن برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به این موضوع ابراز امیدواری کرد. اما اقدامات وی هم از سوی پ.ک.ک و هم از سوی حزب صلح و دموکراسی مورد انتقاد قرار گرفت.

زانا پیشتر در مصاحبه با روزنامه حریت برای حل مناقشه کردها خطاب به حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) گفته بود: پ.ک.ک آتش بس اعلام کرده و جنگ را کنار بگذارد و حزب صلح و دموکراسی ( BDP ) مذاکرات صلح با رجب طیب اردوغان را آغاز کند. زیرا شخص نخست وزیر می تواند موضوع کردها را حل کند.

در واکنش به این سخنان زانا، دیداری میان وی و اردوغان برگزار شد و این نمانیده مستقل بعد از مذاکره با نخست وزیر ترکیه گفت: اینکه انتظار داشته باشیم موضوع پ.ک.ک فقط با درخواست از این گروه برای کنار گذاشتن سلاح حل می شود غیر واقعی است. تنها راهی که برای رسیدن به صلح پیگیری نشده، انجام مذاکرات مستمر است.