8 سنگنورد کرمانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

علیرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی آسیا که هفته گذشته در همدان برگزار شد برای کشور ایران همراه با شش مدال بود که سهم استان کرمان کسب دو مدال نقره توسط بانوان بود.

وی بیان داشت: تیم سنگنوردی استان کرمان متشکل از هفت نفر زن و یک مرد در این مسابقات شرکت کرده بود که در خاتمه حدیث نظری و کبری لک زایی در بخش جوانان و نو جوانان موفق به کسب مدال نقره مسابقات شدند.

باقری تصریح کرد: به دلیل درخشش خوب سنگنوردان ایرانی اعضای تیم ملی برای شرکت در مسابقات جام جهانی کلمبیا دعوت شده اند.

وی ادامه داد: تیم ایران متشکل از 35 ملی پوش بود که منتخبین راه یافته به فینال از رده های مختلف سنی بودند.

دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کرمان اظهار داشت: در حال حاضر مسابقات قهرمانی کشور نیز در حال برگزاری است که اعظم کرمی از کرمان موفق به کسب مدال نقره در بخش سرعت مسیر شده است و مسابقات در بخش سرطناب و بولدینگ ادامه دارد.

وی آخرین وضعیت سنگنوردی استان کرمان در کشور را کسب رده اولی برای بانوان سنگنورد کرمانی دانست و گفت: ورزشکاران مرد سنگنورد تعداد کمتری هستند و این در حالی است که در بخش بانوان هفت ملی پوش داریم.

