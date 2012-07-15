درخشش پومسه کاران دانش آموز سمنانی در مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پومسه کاران دانش آموز سمنانی در هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

دانش آموزان عضو کانون تکواندو مجموعه ورزشی فرهنگ سمنان مقام سوم هفتمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه کشور را از آن خود کردند.

در هفتمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه کشور در رده سنی زیر 19 سال محسن اصغری، محسن رضایی، محمدرضا مرادانی در اصفهان موفق به کسب مقام سوم این دوره از مسابقات شدند.

همچنین در هفتمین دوره مسابقات هان مادانگ انتخابی تیم ملی هنرجویان سالن فرهنگ سمنان خوش درخشیدند.

در رقابت های تیمی تیم پومسه استاندارد زیر 19 سال شامل محسن اصغری، محسن رضایی و محمدرضا مرادانی مقام اول و انتخابی حضور در مسابقات جهانی 2012 را کسب کردند.

تیم پومسه استاندارد زیر 17 سال شامل محمد وفایی نژاد، محمد رضائیان و عباس حسن نژاد مقام سوم و تیم پومسه ابداعی زیر 18 سال شامل سیدرضا پورحسینی، میلاد کرمی و ابوالفضل رحیمی عنوان سوم را از آن خود کردند.

تیم نمایش سالن فرهنگ سمنان با مسلم خلیلی، محسن اصغری، محسن رضایی، محمد رضا مردانی، ابراهیم افغان، سید رضا پورحسینی، میلاد کرمی، محمد وفایی نژاد، کمیل تبرایی، محمد مهدی حاجی قربانی نیز سوم شدند.

همچنین در نتایج انفرادی محمد حسن مداح در رده جوانان مقام اول در سونال کیوکپا و انتخاب برای اعزام به مسابقات جهانی 2012 را کسب کرد.

حسین حیدریان در رده جوانان مقام دوم در سونال کیوکپا و انتخابی اعزام به مسابقات جهانی 2012، حسین محمدی در رده جوانان مقام سوم در سونال کیوکپا و انتخابی اعزام به مسابقات جهانی 2012 را مال خود کردند.

سید رضا پورحسینی در نوجوانان مقام سوم در رشته مومدولیوچاگی دانیال و قصاب در رده جوانان و رشته نوپی آیچاگی مقام سوم از دیگر عناوین بدست آموده دانش آموزان رزمی کار استان سمنان است.

این مسابقات در دو دوره مسابقات قهرمانی پومسه و هان مادانگ انتخابی تیم ملی برگزار شد.

برد پیروزی گرمسار در دور رفت فوتبال حذفی استان

دور رفت فینال فوتبال حذفی استان سمنان با پیروزی تیم گرمسار به پایان رسید.

در اولین مسابقه فینال در مرحله رفت جام حذفی استان سمنان، تیم پیروزی گرمسار توانست با نتیجه پر گل چهار بر یک تیم قائم میامی را شکست دهد.

در این بازی که در ورزشگاه تختی گرمسار برگزار شد، اشکان تندسته، عماد گردان، علی امیری، آرمان پیر اوقلو برای تیم پیروزی گرمسار و احمد عباسی برای قائم میامی گلزنی کردند.

دیدار برگشت این مسابقه پنج شنبه آینده در شاهرود برگزار می شود.

قهرمان مسابقات فوتبال جام حذفی استان سمنان به لیگ حذفی کشور راه می یابد.