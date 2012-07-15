مطاللبات معوق صندوق مهر آذربایجان شرقی زیر 5 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارع صبح امروز یکشنبه در دیدار کارکنان ارشد صندوق مهر امام رضا(ع) آذربایجان شرقی با استاندار اظهار داشت: اشخاص دریافت کننده تسهیلات، همکاری خوبی با صندوق مهر امام رضا(ع) استان داشته اند و لذا مطالبات معوق آن زیر پنج درصد است.

وی افزود: بیشترین مطالبات معوق صندوق مهر امام رضا(ع) آذربایجان شرقی به دلیل ناتوانی زنان سرپرست خانوار در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی بوده است که این صندوق به آنان مهلت می دهد.

مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) آذربایجان شرقی گفت: امسال از محل برگشت اقساط، پنج هزار نفر در این استان تسهیلات دریافت کرده اند.

زارع اضافه کرد: مجموع تسهیلات ارائه شده توسط صندوق مهر امام رضا(ع) در آذربایجان شرقی یک هزار و 480 میلیارد ریال است.

مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) آذربایجان شرقی گفت: این میزان تسهیلات که با کارمزد چهار درصد واقعی است، به 33 هزار متقاضی اعطا شده که بیشترین اشتغال زایی از این حیث مرتبط با فعالیت های صنعت فرش و مشاغل خرد بوده است.

وی گفت: با وجود اینکه قانون پیش بینی کرده اعتباری مشخص از محل بودجه سنواتی به صندوق مهر امام رضا(ع) تخصیص یابد اما منابع مالی این صندوق تنها محدود به کمک سیستم بانکی و بازپرداخت اقساط پرداختی است.