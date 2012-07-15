فرمانداری بجنورد در ارزیابی عملکرد فرمانداران سراسر کشور نهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری بجنورد حائز رتبه نهم کشوری در ارزیابی عملکرد فرمانداران سراسر کشور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

فرمانداری بجنورد در ارزیابی و سنجش عملکرد فرمانداران سراسر کشور در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رتبه نهم را در بین 400 فرمانداری سراسر کشور کسب کرد.

برپایه این خبر، این فرمانداری در بین فرمانداران استان نیز در بررسی حوزه‌های نحوه اجرا و برگزاری انتخابات، برگزاری انتخابات رایانه‌ای، آموزش، مسایل امنیتی و سیاسی موفق به کسب رتبه برتر شده است.

سیدمحمد پاکمهر فرماندار بجنورد از سال 1389 تاکنون عهده دار مسئولیت فرمانداری بوده و ریاست هیئت اجرایی حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه را بر عهده داشته است.

فعالیت 3 کانون دائم فرهنگی و تربیتی کمیته امداد در شهرستانهای خراسان شمالی

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از فعالیت 3 کانون دائم فرهنگی و تربیتی این نهاد در شهرهای فاروج، اسفراین و بجنورد خبر داد.

مجید الهی راد گفت: در سایر شهرستان‌های استان نیز کانون‌های موقت در ایام تابستان با حضور دانش آموزان دختر و پسر دایر است.

وی با اعلام اینکه امسال حدود یک هزار و 100 نفر از مددجویان برای شرکت در برنامه‌های فرهنگی، هنری علمی کانون‌های دائم ثبت نام کرده‌اند افزود: در کانون‌های موقت نیز پیش بینی می‌شود حدود هزار نفر برای شرکت در برنامه‌های تابستانی ثبت نام کنند.

الهی راد سرانه هر نفر را برای شرکت در فعالیت‌های فرهنگی در کانون‌های دائم 930 هزار ریال عنوان کرد و افزود: سرانه هر نفر در کانون موقت نیز 265 هزار ریال است که کمیته امداد هزینه هریک از این افراد را پرداخت می‌کند.

در حال حاضر حدود 7 هزار و 700 دانش آموز تحت حمایت این نهاد است که کمیته امداد در طول سال تحصیلی به آنان خدمات تحصیلی ارائه می‌دهد.

ارائه خدمات رایگان به مددجویان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی

مددجویان تحت پوشش بهزیستی در هفته بهزیستی از خدمات رایگان مراکز این سازمان بهره‌امند می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان با اعلام این خبر افزود: تمامی خدمات مراکز درمانی و مشاوره در طول هفته برای مددجویان رایگان است و از مددجویان مراجعه کننده به این مراکز هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

یادآور می‌شود: 25 الی 31 تیرماه هفته بهزیستی نامگذاری شده است.

