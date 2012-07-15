محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت افزایش ظرفیت تولید برق از واحدهای انرژی تجدیدپذیر کشور، گفت: در حال حاضر ظرفیت نصب شده تولید برق تجدیدپذیر ایران به بیش از 155 مگاوات افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه با احتساب نیروگاه های برق آبی ظرفیت تولید برق پاک ایران بیش از 10 هزار مگاوات افزایش می یابد، تصریح کرد: این در حالی است که در حال حاضر عملیات نهایی نصب و راه اندازی 45 مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در نیروگاه های بادی و خورشیدی در حال انجام است.

این مقام مسئول همچنین از امضای یکهزار مگاوات قرارداد جدید افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر با سرمایه گذاران بخش خصوصی خبر داد و افزود: امسال یکی از برنامه های کلان مجموعه وزارت نیرو تمرکز بر روی افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر با نصب و راه اندازی واحدهای جدید نیروگاه بادی و خورشیدی است.

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند برق در سطح کشور، توضیح داد: هم اکنون مراحل ساخت و نصب 200 هزار کنتور هوشمند برق در داخل کشور در حال انجام است.

بهزاد با بیان اینکه در حال حاصر نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند برق به طور آزمایشی در حال انجام است، بیان کرد: تا سال آینده پیش بینی می‌شود حدود یک میلیون کنتور هوشمند و جدید برق برای مشترکان نصب و راه‌اندازی شود.

به گزارش مهر، وزارت نیرو با آغاز مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن تعرفه برق مشترکان، شتاب در نصب و راه اندازی سامانه‌های هشومند اندازه گیری برق به ویژه در سطح کلانشهرهای کشور را در دستور کار قرار داد.



مدیریت مصرف مشترکان، کاهش تلفات، قرائت از راه دور کنتور، تحلیل اطلاعات مصرف مشترکان، تحلیل کیفیت شبکه‌های توزیع، کنترل مصارف از راه دور، کاهش دستکاری‌های غیرمجاز و قطع و وصل برق مشترکان از راه دور از مهمترین ویژگی های این طرح است.



توسعه هوشمند شبکه، واگذاری انشعاب به صورت آنی، فروش اعتباری، ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از تولیدات پراکنده و راه اندازی بازار خرده فروشی برق از دیگر ویژگی‌های این تکنولوژی جدید صنعت برق کشور است.

وزارت نیرو سال گذشته در مرحله اول اجرای این طرح به منظور شناسایی و ارزیابی مناقصه گران با انتشار فراخوانی از پیمانکاران دارای گواهینامه نوع یک به روش طرح و ساخت در رشته برق و مخابرات کرده بود.



در نهایت پس از بررسی انجام شده توسط مشاور طرح امتیازات فنی محاسبه و نهایتا با تراز شدن پیشنهادات مالی، برندگان مناقصه اجرای نصب و راه اندازی یک میلیون منتور هوشمند برق مشخص شدند.