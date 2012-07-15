برگزاری لیگ برتر فوتبال در ماه مبارک رمضان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از عرصه‌هایی که جایگاه واقعی خود را پیدا کرد بحث ورزش بود؛ ورزشی که طبق نظر اسلام و بزرگان دین تربیت جسم مقدمه ای بر تقویت روح است.



نکته دیگر در خصوص ورزش، مخصوصاً فوتبال اینکه در اوایل انقلاب اسلامی برنامه ریزی به گونه ای بود که تعطیلی لیگ فوتبال مصادف می شد با ماه مبارک رمضان و این اتفاق خوبی بود که در این فرصت جامعه ما به سوی معنویات باز می گشت و فرصت مغتنمی برای جوانان بود.



ولی متأسفانه چند سالی است که مسابقات لیگ برتر فوتبال در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود نظر به استفائات مراجع عظام تقلید و توصیه آنان به مسئولان ورزش کشور مبنی بر موکول کردن مسابقات لیگ به بعد از ماه مبارک رمضان و همچنیین پیشنهاد گروهی از مربیان و مدیران ورزشی در برنامه گفت و شنود رادیو معارف به آسیب شناسی برگزاری لیگ در ماه مبارک رمضان پرداخت.



به این منظور، برنامه گفت و شنود این هفته رادیو معارف به بحث و بررسی پیرامون برگزاری مسابقات لیگ فوتبال در ماه مبارک رمضان با کارشناسان موافق و مخالف برگزاری مسابقات فوتبال در این ماه به گفتگو پرداخت.



در این برنامه از حجت الاسلام محمدرضا حسینی عارف، مدیرکل اطلاع رسانی مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) به عنوان کارشناس حاضر در استودیو و منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت تهران، سید محمد هادی آیت اللهی نایب رئیس فدارسیون فوتبال، محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، مجید جلالی مربی فوتبال، هوشنگ نصیرزاده کارشناس قوانین فوتبال، دکتر حمیدرضا صدر کارشناس فوتبال و استاد دانشگاه به عنوان مهمانان تلفنی بهره برد.



علما و مراجع با ورزش مخالف نیستند



مدیرکل اطلاع رسانی مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) در این برنامه گفت: مردم عزیز توجه داشته باشند نه ما و نه علما و نه مراجع با ورزش مخالف نیستند و ورزش همگانی و تقویت قوای جسمانی برای انجام اوامر الهی که مورد تأکید بزرگان دینی ما است در روایات معصومین(علیهم السلام) و علما به این نکته تاکید شده و پس از انقلاب نیز حضرت امام (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری بر ورزش همگانی تأکید کردند و ورزش حرفه‌ای هم به همین صورت است.



وی ادامه داد: در بحث ورزش حرفه‌ای مقام معظم رهبری فرمودند ما برای اینکه ورزش همگانی داشته باشند و جوانان ما به ورزش تشویق شوند نیاز داریم که ورزش حرفه‌ای داشته باشیم البته در شرایط معقول و متناسب با فرهنگ و دین ما این مطلبی که گفتم مقدمه‌ای بود که عرض کنم که یک وقت این چنین تلقی نشود که مراجع تقلید که الان فتوای محکمی صادرکردند و متدینی که دنبال این هستند مخالف ورزش هستند.



حجت الاسلام حسینی عارف افزود: آنچه ما امروز درباره آن صحبت می‌کنیم مسئله استفاده از ماه مبارک رمضان و این فرصت طلایی است که هر سال ایجاد می‌شود عده ای از این فرصت استفاده می‌کنند و توشه‌ای مناسب برای دنیا و آخرت خودشان ذخیره می‌کنند و عده‌ای هم این فرصت را می‌سوزانند.



وی افزود: روزه همانطور که در قرآن کریم به آن اشاره شده یکی از فرایض موکد الهی است که خداوند قرار داده برای اینکه ما کسب تقوا کنیم. گذشته از این روزه یکی از پنج رکن اسلام است. امام باقر (ع) می‌فرمایند: اسلام بر پنج رکن استوار است، نماز، زکات، روزه، حج و ولایت. یعنی کسی که شهادتین می‌گوید اگر که این پنج رکن را نداشته باشد اسلام واقعی ندارد. شما می دانید که رکن چیزی است اگر نباشد آن عمل باطل است اگر یکی از این ارکان در دین نباشد دین صحیحی نداریم و روزه آنچنان مهم است که یکی از این پنج رکن شده است.



مدیرکل اطلاع رسانی مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) تصریح کرد: حالا باید ما ببنیم از این لحظه آیا برگزاری مسابقات لیگ برتر در اینکه این رکن مهم از ارکان دین مبین اسلام برای خودمان نگهداریم و اینکه این مسابقات ما را در حفظ شعائر اسلامی کمک خواهد کرد یا خیر؟



بعید می‌دانم بالای 70 درصد از ورزشکاران بتوانند با زبان روزه تمرین کنند



مدیرعامل باشگاه نفت تهران در ادامه این برنامه گفت: در مباحث معارف اسلامی جای تعارف نیست اگر علمای ما تشخیص می‌دادند و جو جامعه به این شکل است که با این حرکت حتی فرض را بر این بگذاریم که فوتبال صدمه می‌بیند ولی ضربه بر مبانی و معارف اسلامی وارد نشود در نتیجه با اظهار نظرهایی که علمای ما کردند ما هم به عنوان یک باشگاه فرهنگی ورزشی، اگر سر سوزنی احساس کنیم که برگزاری مسابقات لیگ برتر باعث ایجاد مشکلاتی برای جامعه خواهد شد و شعائر دینی ما تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؛ موافق این هستیم که مسابقات لیگ برتر به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شود.



سید محمد هادی آیت اللهی افزود: فوتبال حرفه ای شرایط خاصی دارد و به هر حال فوتبال امروز ما نتیجه گرا شده است. فوتبالی که با ورود به وفور مربیان و ورزشکاران خارجی نا خواسته فرهنگی به آن وارد شده که اگر در 3 تا 4 بازی نتیجه نگیرد برکنار می‌شوند؛ امکان دارد مانع از روزه گرفتن بازیکنان فوتبال هم بشود و رو راست بگویم که بعید می‌دانم بالای 70 درصد از ورزشکاران بتوانند با زبان روزه به تمرین صبح و بعدازظهر و هفته‌ای یک شب در مسابقات شرکت کنند.



وی در ادامه برنامه گفت و شنود رادیو معارف گفت: این اتفاق برای اولین بار افتاد که مسابقات را از روز ماه مبارک رمضان به شب انتقال یافته و این افتخار بزرگی برای فدراسیون است.



مدیرعامل باشگاه نفت تهران در ادامه گفت: اگر جوانی بنشیند و در منزل از فیلم های مستهجن استفاده کند بهتر است یا فوتبال را تماشا کند؟ مسابقات یک ساعت و نیم بعد از افطار برگزار می‌شود و ما نباید تجسس کنیم در خصوص احوال ورزشکاران و اگر در ملاء عام روزه خواری کردند، باید تذکر دهیم.

حجت الاسلام حسینی در ادامه بحث تاکید کرد: دلمان باید بسوزد برای شعائر دین و این میراث شومی است که از دهه 70 شروع شد. آیا این توجیه درستی است که چون قبلا بوده ما هم ادامه دهیم. ما داریم ورزشکاران را به روزه خوری وادار می‌کنیم. ورزشکار ما باید در این ماه به خودسازی مشغول شود.



وی افزود ما در مجامع گوناگون نمی‌توانیم سرمان را بالا کنیم در کشور عربستان و ترکیه مورد تمسخر واقع می‌شویم.



تعطیل کردن لیگ فوتبال راه درستی نیست



مجید جلالی یکی از مربیان فوتبال لیگ برتر با بیان دیدگاه دیگری عنوان کرد: ما با این موضوع به صورت عملیاتی درگیر بودیم. در اول ماه مبارک برنامه ساعات تمرین تیم را سبک‌تر و در ساعات مناسبی تغییر می‌دادیم و اکثر تیم هم روزه دار بودند.



این سرمربی فوتبال کشورمان افزود: ما باید برنامه خود را تنظیم کنیم و ورزشکاران را به سمت درست سوق دهیم. آن کسی که دوست دارد روزه بگیرد، می‌گیرد. تعطیل کردن لیگ فوتبال راه درستی نیست و ما باید با حفظ شعائر اسلامی برنامه درستی تنظیم کنیم.



نباید قداست ماه مبارک رمضان شکسته شود



محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نیز در این گفتگو ضمن اشاره به این مطلب که نباید قداست ماه مبارک رمضان شکسته شود افزود: این جریان یک جریان فرهنگ‌سازی است. فرهنگ فوتبال باید تغییر کند و این شعار همه مربیان و پیشکسوتان است. ارزش‌ها تاثیری اساسی دارد.



وی افزود: این فرصت خوبی است برای همه جامعه ما و نباید صرفا به جهت ماه مبارک رمضان فوتبال را تعطیل کنیم. در قداست ماه مبارک رمضان کسی شک ندارد. ما مدیران جمهوری اسلامی هستیم. باید باعث حفظ شعائر اسلامی باشیم و ضمن اینکه تابع مدیریت جمهوری اسلامی هستیم، باید نظر مراجع را نیز بپذیریم.



آقای آیت اللهی در ادامه مباحث خود خاطرنشان کرد : ما در جامعه ورزش افراد بسیار متدینی داریم ودستور‌العمل مراجع برای ماهم قابل قبول است و باید مدیریت کنیم.



شرط استفاده از ماه مبارک روزه گرفتن است



در ادامه برنامه هوشنگ نصیر زاده از کارشناسان قوانین فوتبال در تماسی با برنامه گفت: تعویق افتادن فوتبال لیگ برتر ما هیچ ‌تعارضی با قوانین فیفا ندارد. وی افزود: آغاز مسابقات مهم نیست بلکه پایان مسابقات برای کنفدراسیون آسیا مهم است و این تعارضی با قوانین کنفدراسیون ندارد.



حمید رضا صدر کارشناس فوتبال نیز در پاسخ به این سئوال که آیا به نظر شما تعویق لیگ فوتبال به بعد از ماه مبارک رمضان در لیگ خللی ایجاد می‌کند؟ گفت: ما به هر عنوان نباید برگزار کننده مسابقات باشیم و با به تاخیر انداختن مسابقه موافقم.



هوشنگ نصیر زاده در ادامه گفتگو با برنامه گفت وشنود رادیو معارف گفت: روزه جزء واجبات است؛ بازیکنان با روزه گرفتن ممکن است نتوانند از تمام توان خود استفاده کنند و از طرفی به خاطر عدم روشنایی کافی در برگزاری مسابقات در شب ممکن است اشکالاتی در برگزاری مسابقات پیش آید. اکثر ورزشگاه‌ها فاقد نور کافی و استاندارد برای برگزاری مسابقات هستند و باید این اشکال رفع گردد.



در پایان باید دید در جلسه یکشنبه فدراسیون فوتبال چه تصمیمی در مورد برگزاری لیگ برتر در ماه مبارک رمضان گرفته می‌شود.