تصاویر یک خودروی الکتریکی جدید/ 800کیلومتر حرکت بدون نیاز به شارژ

به گزارش خبرگزاری مهر، خودروهای الکتریکی به رغم داشتن ویژگیهای مهم زیست محیطی هنوز در مقایسه با همتایان بنزینی خود دارای نقاط ضعفی هستند که در آن میان می توان به طول مسیری که پیش از نیاز به شارژ باطری طی می کنند اشاره کرد.

این درحالی است که یک خودرو الکتریکی جدید طراحی شده که دارای ویژگی " گسترش برد" است و به آخرین فناوری پیل سوختی مجهز است و 800 کیلومتر را بدون شارژ باطرهای خود طی می کند.

طرح اولیه شرکت "مودولار انرژی کریر" با همکاری سه شرکت دانمارکی ساخته شده و از سوخت بیومتانول استفاده می کند، سوخت زیستی که از منابع مختلفی تأمین می شود تا ویژگهای رقابتی این خودرو الکتریکی را بهبود بخشد.

تولید کنندگان خودرو الکترونیکی QBEAK اعلام کرده اند که این خودرو تا 800 کیلومتر را بدون نیاز به شارژ باطری طی می کند

نمایش نمونه اولیه باطری/ پیل سوختی که انتظار می رود سال 2013 وارد بازار فروش شود

طراحی جدید بدنه اتومبیل به این معنا است که می تواند شش ماژول الکتریکی را به جای یک باطری ثابت دربربگیرد

موگنز لوک مدیر اجرایی شرکت اکو موو از طراحان این خودرو که نام آن QBEAK گذاشته شده گفت: بیومتانول راه خوبی برای تأمین انرژی خودروها است چرا که دارای ویژگیهای متنوعی است که بهتر از سوخت موتورهای بنزینی و دیزلی کار می کند. ما با ترکیب چند روش خودرویی ارائه کرده ایم که وزن آن سبک است ( 425 کیلوگرم) و می تواند مسافتی معادل 800 کیلومتر را طی کند.

براساس اعلام تولید کنندگان، این اتومبیل از خودرو باطری Leaf از نیسان که 222 کیلومتر را بدون نیاز به شارژ باطری طی می کند و حتی یک خودرو الکتریکی شورلت که 603 کیلومتر را طی می کند مسافت بیشتری را طی خواهد کرد.

این خودرو که تاکنون مورد تحسین منتقدان قرار گرفته می تواند با سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند.

پیل سوختی ترکیب آب/ بیومتانول را به شارژ الکتریسیته برای باتری تبدیل می کند و گرمای مازاد این فرآیند قدرت سیستم گرمایشی و سرمایشی اتومبیل را فراهم می کند.

پروژه QBEAK امیدوار است که بتواند یک مدل داری باطری را با برد 300 کیلومتر در اواخر سال جاری ارائه کند

پروژه تحسین شده QBEAK با سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت می کند

پیل سوختی این خودرو ترکیب بیواتانول/ آب را به الکتریسیته تبدیل می کند تا انرژی باطری تأمین شود

سوخت بیومتانول ارزان و فراوان است، از این رو این شرکت تصمیم گرفت از این سوخت استفاده کند تا بتوان آن را از هر منبعی چون گاز طبیعی، زیست توده، ضایعات الوار تأمین کرد.

براساس اظهارات مادس فریس جنسن از طراحان پیل سوختی این اتومبیل، تولید سوخت زیستی در اروپا درحال افزایش است به طوریکه BioMCN به عنوان یک تولید کننده دانمارکی از سال 2010 گلیسیرین را به بیومتانول تبدیل می کند. در مقایسه با بنزین، تولید بیومتانول انتشار دی اکسید کربن را تا 70 درصد کاهش می دهد.