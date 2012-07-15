بصیرت لازمه مقابله با تهاجم فرهنگی/نیروی انسانی کارآمد در عرصه فرهنگ کم داریم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پاوه با حضور مسئولین این شهرستان در مسجد قبای پاوه برگزار شد.

ملا قادر قادری در این جلسه با اشاره به پیشینه فرهنگ و تمدن در این شهرستان گفت: پاوه به دلیل غنای فرهنگی که دارد همواره از سرآمدان عرصه فرهنگ و تمدن در کشور بوده است.

وی تأکید کرد: این سرمایه عظیم فرهنگی و عقیدتی در پاوه، در مراحل حساس تاریخ از جمله جنگ تحمیلی، و ایستادگی در برابر تهاجم فرهنگی امتحان خود را پس داده است.

امام جمعه شهرستان پاوه افزود: مشکل امروز شهرستان در عرصه فرهنگی، مشکل مادی و اعتباری نیست.

وی با اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی کارآمد اضافه کرد: نگرانی اصلی ما در حوزه فرهنگ کمبود نیرو و سرباز در میدان های فرهنگی است که باید با برنامه ریزی دقیق مرتفع شود.

قادری به جنگ نرم دشمن با هدف تخریب مبانی فرهنگی جامعه در ایران اشاره کرد و گفت: تریبون های تبلیغاتی غرب با استفاده از ابزارهای مجازی مثل تلویزیون و ماهواره و فضای سایبری، جنگ نوین خود را با اسلام آغاز کرده اند.

وی اجتماعات عظیم مسلمانان مثل برگزاری نمازهای جمعه و جماعت را عامل مهمی در خنثی کردن توطئه های دشمنان عنوان کرد و آن را عامل مرعوب شدن دشمنان اسلام دانست.

وی تصریح کرد: معرفی و تبیین آداب و رسوم اصیل اسلامی و ایران در راستای مبازه با تهاجم فرهنگی دشمن بسیار ضروری است.

امام جمعه شهرستان پاوه وجود رهبری فرزانه انقلاب را سدی محکم در برابر هجمه های دشمن دانست و گفت: آگاهی و بصیرت لازمه جامعه امروز و استحکام ارکان فرهنگی جامعه است که باید به تبیین آن اهتمام ویژه داشت.