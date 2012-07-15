درگیری مرگبار بر سر جای پارک خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز 21 آبان ماه سال 85 ماموران پلیس آگاهی از یک درگیری مرگبار در منطقه یافت آباد با خبر شدند. تیم جنایی پس از حضور در محل با جسد پسر جوانی روبرو شدند که بر اثر اصابت ضربه قمه به سینه اش جان باخته بود. دوست مقتول در جریان بازجویی ها گفت: مسلمان - مقتول - دیروز با راننده یک دستگاه خودروی دوو درگیر شد. امروز نیز راننده دوو سد راه ما شد و بدون اینکه حرفی بزند قمه خود را در سینه مسلمان فرو کرد. در ادامه با ردیابی پلاک خودروی حامل جنایت هویت او به نام مهدی شناسایی شد. کارآگاهان وقتی سراغ وی رفتند متوجه شدند مهدی پس از این جنایت از خانه اش فراری شده است پس از حدود یکسال از این قتل ماموران مخفیگاه قاتل فراری را در شهرستان رباط کریم شناسایی و او را دستگیر کردند.

مهدی در بازجویی ها با اعترام به جرم خود گفت: روز قبل از جنایت بر سر پارک خودرو با مقتول درگیر شدم فردای این روز نیز در یافت آباد با هم روبرو شدیم در یک لحظه کنترلم را از دست داده و با کاردی که همراه داشتم ضربه ای به سینه مسلمان زده و فرار کردم. پس از تحقیقات در دادسرا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قضات شعبه 74 دادگاه کیفری پس از محاکمه متهم او را به قصاص محکوم کردند.

در ادامه با اعتراض مهدی به حکم مجازاتش پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده و در آنجا تایید شد. در حالی که پسر جوان در یک قدمی چوبه دار قرار داشت اولیای دم مقتول با مراجعه به دادسرا از خون پسر خود گذشته و رضایتشان را اعلام کردند. با رضایت اولیای دم صبح امروز محاکمه مهدی از جنبه عمومی جرم در شعبه 74 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عبداللهی برگزار شد.

در این جلسه متهم در دفاع از خود گفت: این قتل بر سر موضوعی ساده رخ داد و حالا از کار خود پشیمان هستم. حدود 5 سال است در زندان هستم و از قضات دادگاه می خواهم من را مانند اولیای دم ببخشند.

رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار پس از آخرین دفاعیات متهم برای صدور حکم وارد شور شدند.