اعتیاد سلاح دشمنان برای تضعیف روحیه جوانان است

به گزارش خبر گزاری مهر ، محمد فروغی شجاعی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی واجتماعی این شهرستان با اشاره به اینکه جوانان سرمایه های اصلی این مملکت هستند، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی وهمچنین پیشرفتهای علمی ودرخشش نام ایران در میادین مختلف امروز در سایه اعتماد وروحیه خودباوری جوانان بوده و دشمنان بخوبی به این امر واقف اند و بدین خاطر با سلاح اعتیاد می خواهند روحیه جوانان راتضعیف وتوسعه کشور را با مشکل مواجه نمایند.



وی با اشاره به اینکه مبارزه با اعتیاد بیشتر جنبه فرهنگی وآموزشی دارد گفت: نهادهای مسوول فرهنگی واجتماعی مبارزه با اعتیاد را با ارتقای سطح فرهنگی وآموزشی جوانان وخانواده ها درسرلوحه برنامه های خود قراردهند، که در این میان روحانیت وسپاه پاسداران با آشنا نمودن جوانان با مبانی دینی، اعتقادی وفرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی در مقابله با اعتیاد نقش موثری دارند و اداره بهزیستی شهرستان با شناسایی روستاهای آسیب پذیر و برگزاری کارگاههای آموزشی با همکاری روحانیت وسپاه پاسداران از این ظرفیتها استفاده نماید.



فروغی در ادامه ایجاد اشتغال واستفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان وخانواده ها را ابزار مناسبی برای ارتقای سلامت اجتماعی جامعه وپیشگیری از اعتیاد عنوان نمود وگفت :تمامی ادرات با بهره گیری از امکانات موجود در زمینه پیشگیری از اعتیاد اقدام نمایند ، زیرا هر ساله کشور ما هزینه های زیادی از بابت درمان اعتیاد ومسایل جانبی آن متحمل می شود ، که با همکاری ادارات ونهادها با یکدیگر ودر نهایت تعامل سازنده بخش دولتی وخصوصی وهدفدار کردن فعالیتها از هزینه های اقتصادی، اجتماعی وغیره این معضل اجتماعی در کشور بکاهیم.



فرماندار ورزقان از نبود مراکز ترک یا درمان اعتیاد درشهرستان انتقاد کرد، گفت: افراد خود معرف برای درمان به مراکز درمانی شهرستانهای مجاور مراجعه نموده وهزینه های گزافی را متحمل می شوند که اداره بهزیستی شهرستان ورزقان باید پیگیریهای لازم را در خصوص ایجاد مراکز درمان وموسسه های سلامت بعمل آورد و در این راستا از امکانات و پتانسیل های بخش خصوصی بهره گیرد.