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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

مسابقات علمی تخصصی دبیران ورزش کشور در گرگان پایان یافت

مسابقات علمی تخصصی دبیران ورزش کشور در گرگان پایان یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: بیست و نهمین دوره رقابت های علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی قطب چهار کشور در گرگان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها 192 دبیر رشته تربیت بدنی از هشت استان کشور در گرگان رقابت داشتند.

عیسی پایین محلی مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه این مسابقات گفت: در ساختار جدید آموزش و پرورش به سه مقوله  تحصیل، تهذیب، ورزش اهمیت و ارزشی بسیاری قائل شده است و هر کشوری که بخواهد به توسعه پایدار در کلیه بخش ها برسد باید در بخش مدیریت ، آموزش و تربیت نیروی انسانی آمادگی داشته باشد.

وی افزود: مدیریت عرصه بسیار مهمی است و علم استفاده بهینه از امکاناتی است که در اختیار داریم . به همین خاطر در ساختارجدید آموزش و پرورش تربیت بدنی به عنوان یک اهرم قدرتمند در عرصه فعالیت ها تربیتی و آموزشی طرح موضوع شده و یک معاونت مستقل در وزارت ، اداره کل و شهرستانهایی که تعداد دانش آموزان بیشتری دارند شکل گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان اظهار داشت : از وظایف بزرگ دبیران تربیت بدنی، شناسایی استعدادها و هدایت دانش آموزان به رشته های ورزشی است که امکان توفیق برایشان وجود دارد است.

کد مطلب 1650317

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