  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

احمدی:

یک میلیون و 500 هزار فقره مرسوله پستی در کرمان جا به جا شد

یک میلیون و 500 هزار فقره مرسوله پستی در کرمان جا به جا شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پست استان کرمان از جا به جایی یک میلیون و 587 هزار و 779 فقره مرسوله پستی طی سال جاری در این استان خبر داد.

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار اشت: از این تعداد 703 هزار و 306 مرسوله از استان کرمان آماده سازی و به نقاط مختلف کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: 884 هزار و 474 مرسوله نیز طی سال جاری به استان کرمان وارد و توسط ماموران پست توزیع شده است.

 این مسئول گفت: سرانه مرسوله طی سال گذشته در کرمان سه مرسوله به ازاء هر شهروند است.

وی همچنین با اشاره به نصب صندوق پستی بر روی درب 70 درصد از منازل شهر کرمان گفت: این امر با همکاری بخش خصوصی در حال انجام است.

احمدی تصریح کرد: کدپستی نیز توسط اداره کدگذاری پست کرمان به 70 درصد از اماکن شهر کرمان اختصاص یافته است.

کد مطلب 1650320

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها