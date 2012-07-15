یک میلیون و 500 هزار فقره مرسوله پستی در کرمان جا به جا شد

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار اشت: از این تعداد 703 هزار و 306 مرسوله از استان کرمان آماده سازی و به نقاط مختلف کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: 884 هزار و 474 مرسوله نیز طی سال جاری به استان کرمان وارد و توسط ماموران پست توزیع شده است.

این مسئول گفت: سرانه مرسوله طی سال گذشته در کرمان سه مرسوله به ازاء هر شهروند است.

وی همچنین با اشاره به نصب صندوق پستی بر روی درب 70 درصد از منازل شهر کرمان گفت: این امر با همکاری بخش خصوصی در حال انجام است.

احمدی تصریح کرد: کدپستی نیز توسط اداره کدگذاری پست کرمان به 70 درصد از اماکن شهر کرمان اختصاص یافته است.