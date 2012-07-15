نبود آزادی بیان در عربستان/ شعله ور شدن آتش انقلاب بعید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه التقدمیه، "دیک کاستلو" گفت : عربستان بالاترین رشد را در زمینه استفاده از شبکه اجتماعی تویتر دارد.

وی افزود: این بدان خاطر است که مردم آزاد نیستند و از مجراهای دیگر نمی توانند دیدگاههای خود را مطرح کنند. همچنین این موضوع نشان دهنده پویایی مردم عربستان است.

کاستلو بیان کرد: مردم عربستان ابزار دیگری برای طرح دیدگاهها و آرای خود علیه نظام به غیر از تویتر، فیس بوک و یوتیوپ ندارند.

این در حالی است که پس از درخواست فعالان سیاسی از مردم برای برگزاری تجمع در برابر زندان الحایر تعداد زیادی از خانواده های بازداشت شدگان در اعتراض به بازداشت نزدیکان خود و به منظور اطلاع از وضع عزیزان خود در برابر این زندان دست به تجمع زدند.

منابع آگاه ضمن اعلام این خبر بیان کردند: هدف از این تجمع فشار بیشتر بر وزارت کشور عربستان به منظور آزادی بازداشت شدگان است.

در همین راستا "محمد بن سعد آل مفرح" عضو حزب امت اسلامی عربستان گفت : انقلاب فرانسه با حمله به زندان باستیل شروع شد آیا انقلاب ما نیز با حمله به زندان "الحایر" آغاز خواهد شد؟