پلمپ 87 رستوران سنتی و قهوه خانه در فرحزاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا محرابی صبح روز یکشنبه با اشاره به بازدید پلیس اماکن از بیش از 100 رستوران سنتی و قهوه خانه در منطقه فرحزاد، گفت: در راستای اجرای دستور رئیس پلیس تهران مبنی بر اجرای طرح امنیت محله محور و در خواست شهروندان تهرانی، ماموران پلیس امنیت و اماکن اقدام به سرکشی و بازدید از رسوران های سنتیث و قهوه خانه های منطقه فرحزاد کردند که 87 رستوران و قهوه خانه دارای تخلف پلمپ شدند.

وی ادامه داد: این واحدها به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی،ارائه قلیان به بانوان و نداشتن پروانه فعالیت پلمپ شدند. مالکان این اماکن نیز طی صورتجلسه ای به پلیس اماکن تهران معرفی شدند تا برای رفع مشکلات واحد صنفی اقدام کنند.

رئیس پلیس امنیت تهران با اشاره به تداوم اجرای این طرحها گفت: با توجه به ابلاغیه های قبلی به مالکان قهوه خانه ها مبنی بر ممنوعیت ارائه قلیان به بانوان، در صورتی که واحد صنفی قانون را رعایت نکند پلمپ می شود.