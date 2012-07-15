رشته های دانشگاهی در جهت توسعه اشتغال گلستان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی عصر شنبه در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود : دانشگاههایی که متقاضی افزایش رشته هستند باید در این خصوص در جهت توقع آموزش و پرورش و افزودن رشته های مورد نیاز استان در حوزه فنی و حرفه ای گام بردارند.

وی اظهار داشت : آموزش و پرورش سرمایه عظیم انسانی را در اختیار دارد و در استان گلستان بیش از 330 هزار دانش آموز و 22 هزار فرهنگی داریم و با توجه به اینکه فکر ها و اندیشه ها در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد باید نقش مؤثری در راستای فرهنگ سازی در جامعه داشته باشد.

جانشین رئیس شورای آموزش و پرورش گلستان ادامه داد : با توجه به نامگذاری امسال به عنوان " تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " توسط مقام معظم رهبری ، آموزش و پرورش می تواند نقش اول را در حمایت از این شعار با انجام فعالیتهای فرهنگی ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تبلیغ فرهنگ اسلامی و جلوگیری از فرهنگ بیگانه گفت : نیت انقلاب اسلامی و استقرار حکومت دینی بر این اصل استوار است که فرهنگ دینی بر فرهنگ غربی غالب شود .

معاون استاندار افزود : بر همین اساس حضرت امام خمینی (ره) انقلاب را پرچمداری کرد و جمهوری اسلامی را شکل داد تا فرهنگ اسلامی ایرانی در جامعه به عنوان فرهنگ غالب نمود داشته باشد.

وی گفت : باید آگاه باشیم که امروز جنگ تسلیحاتی از دستور کار دشمنان نظام خارج شده و آنها به دنبال جنگ نرم و شبیخون فرهنگی هستند و طبیعتا اولین جایی که مورد هدف قرار می دهند ، نوجوان و جوان مسلمان ایرانی است.

جمشیدی تصریح کرد : در حال حاضر می بینیم که در کالاهای وارداتی مورد نیاز دانش آموزان از قبیل کیف و لوازم تحریر ، دشمن با هدف و نقشه و استفاده از تصاویری در تضاد با فرهنگ اسلامی این اقلام را تولید و روانه بازارهای ما می کند که با توجه به این مسئله آموزش و پرورش باید با تدبیر و مدیریت در این بخش جدی تر عمل کند.