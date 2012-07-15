همایش دهیاران کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این همایش به منظور تقدیر از زحمات دهیاران و بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای دهیاریها برگزار میشود.
وی بیان داشت: در این همایش برخی مسئولان کشوری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، بخشداران و دهیاران حضور دارند.
جعفری با اشاره به نقش برگزاری این همایشها در شناسایی و حل مشکلات روستاها، عنوان کرد: بهرهگیری دهیاران از شیوههای جدید اطلاعرسانی در روستاها، مدیریت صحیح منابع و برنامهریزی درست در زمینه پروژههای عمرانی، ارائه خدمات عمومی مناسب و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها از مسائل مورد بحث این همایش است.
مدیرکل امور روستایی استانداری با بیان اینکه در این همایش از چهار دهیار برتر استان تقدیر میشود، یادآور شد: "کورش کاظمی" دهیار روستای منصورآباد "دشتروم"، از دهیاران برتر استان است که توانست از میان 25 هزار و 700 دهیارکشور، جزء 11 دهیار برتر کشور قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نقش دهیاران دربرنامهریزی برای توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر روستا از اهمیت بالایی برخورداراست و مسئولان ادارات و نهادها در خدماترسانی به روستاها باید توجه بیشتری داشته باشند.
جعفری یکی از راهکارهای اساسی و مهم در راستای حل مشکلات روستاها را همکاری و تعامل دهیاران با مدیران دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: دهیار به عنوان مدیر روستا در اطلاعرسانی به مردم نقش مهمی دارد و استفاده دهیاران از شیوههای جدید اطلاعرسانی برای روستائیان ضروری است.
وی با اشاره به توجه ویژه مسئولان نظام و تاکید دولت به حل مشکلات روستائیان، گفت: شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران باید از فرصتهای پیشروبه منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم تلاش کنند.
جعفری یادآور شد: این استان دارای یکهزار و 792 روستای دارای سکنه، 17 بخش و 290 دهیاری و جمعیت روستایی افزون بر 320 هزار نفر است.
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