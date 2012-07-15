حذف پذیرش دانشجوی بدون کنکور در کاردانی/ شرط پذیرش نیمه حضوریها

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی صبح امروز در نشستی خبری با بیان اینکه آیین نامه جدید ورود بدون کنکور ممتازان به دوره های تحصیلی بالاتر از سال تحصیلی 92-91 اجرایی خواهد شد، اعلام کرد که آیین نامه پیشین از سال تحصیلی 93-92 هیچ گونه جنبه اجرایی در دانشگاههای کشور ندارد.

وی ادامه داد: از آیین‌نامه قبلی استعدادهای درخشان حدود پنج سال می‌گذرد و آیین‌نامه قبلی مربوط به سال 86 بود که با توجه به ضرورت‌ها و تغییر نیازها همچون جدی شدن بحث دکتری، آیین‌نامه جدید پس از بازنگری ابلاغ شد.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم در آیین‌نامه جدید ورود بدون آزمون دوره کاردانی حذف شده است و شرایطی برای ورود دانشجویان به مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعیین شده و دانشجویان برای اطلاع از شرایط ورود بدون آزمون در مقاطع بالاتر می‌توانند به سایت وزارت علوم به نشانی www.msrt.ir مراجعه کنند.

دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم با بیان اینکه برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع بالاتر مازاد بر ظرفیت دانشگاه‌ها تعیین می‌شوند، تاکید کرد که بر این اساس هر دانشگاهی می‌تواند 20 درصد ظرفیت هر رشته خود را به دانشجویان استعداد درخشان اختصاص دهد.

وی با اشاره به آماری که مربوط به سال 87 تا 89 است، اظهار داشت: بر این اساس 47 هزار و 700 نفر بدون کنکور و از طریق تسهیلات برگزیدگان علمی به مقاطع بالاتر راه یافته‌اند که بر این اساس 29 هزار نفر مربوط به مقطع کارشناسی، 13 هزار و 500 نفر مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و 4 هزار و 200 نفر مربوط به مقطع دکتری است.



مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی خاطر نشان کرد: در سال گذشته 4 هزار و 500 نفر از دانشجویان برگزیده علمی بدون آزمون به مقاطع بالاتر راه یافتند.

به گزارش مهر، بخشی از آیین نامه تازه ابلاغ شده وزارت علوم درباره ورود بدون کنکور ممتازان به دوره های تحصیلی بالاتر به این شرح است: