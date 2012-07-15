به گزارش خبرگزاری مهر، اصغری در دومین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان بهارستان با تبیین علل و عوامل اصلی سرقت ها عمده دلایل آن را عوامل فردی، محیطی، مهاجرت بواسطه مشکلات مالی، استفاده از مشروبات الکی، مواد مخدر، قمار، ارتباطات نامشروع، سرقت و فروش آسان به مالخرها دانست.



وی نقش مقوله فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مناسب، نا امن نمودن مناطق آلوده و برخورد قاطع با سارقین و مالخرها، کنترل افراد غیربومی، استفاده از ظرفیت بسیج، نیروی انتظامی، قضایی و دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در گشت زنی منظم و مستمر، احساس مسئولیت دستگاه ها در حفظ و حراست از اموال و اقدامات فنی و نصب سیستم های حفاظتی در ادارت را در پیشگیری و کاهش جرائم بویژه سرقت بسیار تأثیرگذار عنوان کرد.



معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان عنوان کرد: با توجه به دقت نظر در انجام تعدادی از فاکتورهای اشاره شده و راه اندازی مانیتورینگ و پایش تصویری شهرستان بهارستان، شاهد کشف جرایم و دستگیری تعدادی از سارقین بوده ایم که امید می رود با نصب دوربین های دیگر در مراکز پرتردد و بازارها و اتصال به مراکز امنیتی و انتظامی شاهد امنیت بیشتر خواهیم بود.



در این جلسه سپس اعضاء کمیسیون با ارائه گزارش پیگیری ها و اقدامات بعمل آمده در حوزه ماموریت خود به ارائه تحلیل از علل وقوع سرقت در بخشهای مختلف پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود را در مواجهه با سرقت و را هکارهای کاهش آن را بیان کردند.

در این جلسه مقرر شد که نیروی انتظامی همکاری کامل را با دستگاه های خدمات رسان (آب، برق، گاز، تلفن) در خصوص پیشگیری و مقابله با سرقت داشته باشد.

استفاده از ظرفیت نیروی انسانی مقاومت بسیج در زمینه پیشگیری ومقابله با سرقت، نصب دستگاه های هشدار دهنده از سوی ادارات آبفا و برق جهت پیشگیری از سرقت در تاسیسات، انجام اقدامات لازم از سوی نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری مالخرها در شهرستان و استقرار یک نیروی نظامی در مراکز خرید از جمله مصوبات این جلسه بود.