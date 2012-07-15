به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سرمربی و کادر فنی تیم دوومیدانی جانبازان و معلولان صبح یکشنبه با حضور نمایندگان رسانه‌ها در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد.

بهمن رضایی در خصوص بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن گفت: من در مدت زمان 29 سال حضور در تیم دوومیدانی معلولان و جانبازان به عنوان مربی، 55 مدال کسب کرده‌ام و سابقه حضور در 6 پارالمپیک را دارم. تیم ما در این دوره از بازی‌ها با 16 دوومیدانی کار، 14 مرد و 2 خانم، در 18 ماده شرکت خواهد کرد. دوومیدانی کاران ایران برای این دوره از بازی‌ها 16 ماه در تمرینات به سر برده و تا به حال در سه اردوی متمرکز حضور پیدا کرده‌اند. اردوی پایانی ما که اردوی متصل به اعزام خواهد بود از 25 مردادماه آغاز و تا دوم شهریور ادامه پیدا می‌کند.

سرمربی تیم ملی دوومیدانی معلولان ایران با بیان اینکه هدفگذاری این تیم کسب نتایج بهتر نسبت به پارالمپیک پکن است، افزود: ما در دوره گذشته این بازی ها 6 مدال شامل؛ دو طلا، سه نقره و یک برنز کسب کردیم. با توجه به شناختی که از رقبای خود در مسابقات بین المللی برلین کسب کردیم باید بگویم برای کسب هشت مدال به این بازی ها می رویم.

نفرات اعزامی تیم ملی دوومیدانی معلولان ایران اعزامی به بازی‌های پارالمپیک لندن عبارتند از: علی محمدیاری (پرتاب دیسک)، جلال خاکزادیه (پرتاب دیسک)، عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه)، جلیل باقری (پرتاب وزنه)، سلمان آب باریکی (پرتاب وزنه)، محمد خالوندی (پرتاب نیزه)، محسن کائدی (پرتاب وزنه و نیزه)، جواد حردانی (دیسک و وزنه)، مهرداد کرم‌زاده (پرتاب دیسک)، فرزاد سپهوند (پرتاب دیسک)، عرفان حسینی (پرتاب نیزه)، سجاد نیک پرست (پرتاب نیزه)، کامران شکری (پرتاب نیزه)، پیمان نصیری (دوی 1500 متر)، مرضیه صدقی (پرتاب وزنه) و هاجر تکتاز (پرتاب وزنه).

وی با بیان اینکه دوومیدانی کاران ایران نمی‌توانند در رشته ویلچرانی در لندن نماینده‌ای داشته باشند، افزود: آقای سجادی در پاراآسیایی گوانگجو به ما قول داد در بازگشت به ایران هزینه خرید ویلچر مسابقه که هر عدد از آن 10 میلیون تومان است را در اختیار فدراسیون جانبازان و معلولان قرار دهد اما متاسفانه به قول خود عمل نکرد. ما ویلچررانان خوبی داریم اما از آنجایی که ویلچر مخصوص مسابقه ندارند، بسکتبال با ویلچر بازی می‌کنند.

تیم دوومیدانی جوانان ایران فردا دوشنبه تهران را به قصد حضور در اولوموس جمهوری چک برای بازی‌های آیواز جوانان ترک خواهد کرد.

بهمن رضایی در خصوص این مسابقات اظهار داشت: این ششمین دوره مسابقات است که تیم ایران با 18 ورزشکار شامل؛ 14 ورزشکار مرد و چهار ورزشکار خانم در این بازی‌ها شرکت می‌کند. ما در دوره قبلی این رقابت‌ها که در دبی برگزار شد با کسب 17 مدال به عنوان نایب قهرمانی رسیدیم و انتظار داریم در این دوره از رقابت‌ها نتیجه بهتری کسب کنیم.