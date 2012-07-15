کوچ مستاجران به محله های پایین شهر/ اجاره ها سرسام آور است

به گزارش خبرنگار مهر، گذری بر کوچه پس کوچه های شهر همدان که این روزها واحدهای مسکونی آنچنانی درآنها در حال قد کشیدن هستند نشان می دهد که افزایش ساخت و ساز مسکن در همدان نه تنها نقشی در کاهش قیمت مسکن نداشته بلکه موجب افزایش آسانسوری قیمت مسکن و اجاره بها در همدان شده است.

صاحب خانه ها به صورت خود سرانه کرایه های خانه را افزایش می دهند

همین امر باعث شده تا صاحب خانه ها به صورت خود سرانه اقدام به افزایش کرایه های خانه کنند، البته نمی توان گفت در افزایش کرایه های خانه تنها صاحب خانه هامقصرند چرا که بنگاه های املاک نیز گاهی با بالا بردن اجاره خانه در پی منافع اقتصادی هستند .

این روزها به دلیل افزایش غیرقابل باور کرایه های خانه در همدان و حتی مناطق نه چندان مطلوب آن از جمله شهرک ها بسیاری از زوج های جوان و خانواده ها به دنبال خانه هایی 40 و 50 متری می گردند که متاسفانه در بسیاری موراد نیز از گشتن و تلاش خود هیچ نتیجه ای کسب نمی کنند.

گرچه مسئولان در ماههای اخیر بارها بر این امر تاکید کرده بودند که قیمت مسکن به واسطه افتتاح های مسکن مهر و تمهیدات دولت افزایشی ندارد اما فعالان بازار مسکن اعلام می کنند که پیش بینی می شده که با جهش قیمت ها روبرو باشیم.

قیمت هر متر مربع آپارتمان در همدان 400 تا 600 هزار تومان افزایش یافت

یکی از مشاوران املاک همدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در چند ماه اخیر مالکانی که به این بنگاه مراجعه کرده اند، 400 تا 600 هزار تومان قیمت هر متر مربع آپارتمان خود را افزایش داده اند.

وی که تمایلی به ذکر نامش نداشت، افزود: یکی از مالکان که تا هفته گذشته قیمت آپارتمان خود را 60 تا 70 میلیون تومان آگهی کرده بود، امروز تماس گرفت و قیمت هر مترمربع واحد خود را 500 هزار تومان افزایش داد.

قیمت مسکن در بهار امسال تا 40 درصد افزایش داشته است

وی با بیان اینکه قیمت مسکن در بهار امسال تا 40 درصد افزایش داشته است پیش بینی کرد تا پایان سال بازهم به قیمت مسکن افزوده شود.

در گزارشی میدانی از وضعیت مسکن در شهر همدان آنچه مسلم است اینکه هم اکنون یک واحد آپارتمان 70 متری در محوطه کلپا با عمر 3 ساله با قیمت 112 میلیون تومان به فروش می رسد و یک 66 متری تکواحدی در محدوده تختی با عمر 8 ساله و پارکینگ با قیمت 103 میلیون تومان به فروش گذاشته شده است.

همچنین یک واحد 56 متری در منطقه استادان با قیمت 140 میلیون تومان به فروش می رسد.

افزایش خود سرانه اجاره بهای مسکن به دلیل جدی نگرفتن قوانین رخ می دهد

پرواضح است که افزایش خود سرانه و بی حساب و کتاب اجاره بهای مسکن تنها به دلیل عدم نظارت و جدی نگرفتن قوانین رخ می دهد ودر این راستا هیچ یک از دستگاه های ذی ربط برای ورود به این مسئله خود را مسئول قلمداد نمی کند .

از سوی دیگر این روزها در پی افزایش بدون ضابطه اجاره بها در شهر همدان بسیاری از مستاجرانی که تا پیش از این در مناطق متوسط سکونت داشتند به مناطق حاشیه و کم برخوردار روی آورده اند و این امر در حالی است که در حاشیه شهر نیز مبلغ کرایه بسیار بالاست .

افزایش خودسرانه کرایه توسط صاحبان خانه مشکل ساز شده است

یکی دیگر از مشاوران املاک همدان نیز با اشاره به افزایش خودسرانه کرایه توسط صاحبان خانه گفت: افرادی هستند که قیمت اجاره خانه 50 متری خود را 300 هزار تومان تعیین می کنند در حالی که قیمت واقعی اجاره چنین خانه ای 150 تومان بیشتر نیست .

وی ادامه داد: وقتی به صاحبان خانه می گوییم قیمتی که شما برای اجاره خانه تعیین کرده اید غیرواقعی است و نمی ارزد می گویند کمتر از مبلغی که پیشنهاد داده ایم صرف نمی کند تا خانه را اجاره بدهیم .

مبلغ اجاره بها مطابق هیچ معیاری تعیین نمی شود

یکی دیگر از بنگاه داران املاک در نقطه مرکزی شهر نیز گفت: مبلغ اجاره بها مطابق هیچ معیاری تعیین نمی شود و صاحبان خانه خود هر مبلغی را که صلاح بدانند مشخص می کنند و بنگاه دار را به عنوان یک واسطه برای آوردن مستاجر تلقی می کنند، نه به عنوان کسی که در تعیین اجاره بها نقش داشته باشد .

وی افزود: اجاره بهای مسکن این روزها وضعیت بحرانی خود را سپری می کند چرا که امروز صاحبان خانه به دلیل فشار اقتصادی برای تامین معاش خود مبلغ اجاره خانه خود را نجومی افزایش می دهند .

وی ادامه می دهد: هر صاحب خانه ای خود نرخ تعیین می کند و دیگران هم تا مشاهده می کنند کسی اجاره را بالا برده همین کار را تکرار می کنند و ناگهان این عامل سبب می شود تا در این شهر قیمت اجاره خانه افزایش یابد .

قانون و ضابطه ای در آشفته بازار اجاره مسکن تعریف نشده است

وی تاکید کرد: در خصوص افزایش اجاره بها صاحبان خانه مقصر نیستند زیرا در این راستا قانون و ضابطه ای در آشفته بازار اجاره مسکن تعریف نشده تا صاحب خانه را ملزم به پیروی از آن قانون خاص کند .

یکی از مستاجران نیز که برای یافتن مسکن با اجاره بهای مناسب به مشاور املاک خیابان طالقانی همدان مراجعه کرده بود، گفت: هیچ قانونی در بازار اجاره مسکن وجود ندارد و این قصه هر ساله ای است که برای مستاجران تکرار می شود .

وضعیت مستاجران سال به سال غم انگیزتر می شود

منیره افرا افزود: وضعیت مستاجران سال به سال غم انگیزتر می شود اما هیچ کس حاضر نیست قدمی برای بهبود وضعیت اجاره نشینان بر دارد .

وی تاکید کرد: صاحبان خانه نیز به هیچ وجه انصاف ندارند و هر کرایه ای را که دوست داشته باشند از مستاجر دریافت می کنند چرا که می دانند تقاضای مردم برای اجاره خانه بالاست و از سویی هیچ نظارتی بر بازار اجاره مسکن نیست .

وضعیت گرانی بی رویه مسکن در همدان به قدری زیاد شده است که امام جمعه شهرستان های همدان نیز در خطبه های اخیر خویش این موضوع را متذکر شده اند.

با این تفاسیر پرواضح است که افزایش بدون ضابطه اجاره بها قصه ای نیست که به تازگی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین آغاز شده باشد چرا که این امر هر ساله در این شهر تکرار شده و هیچ مسئولی حاضر نیست تا در راستای ساماندهی وضعیت اجاره بها قدم بردارد .