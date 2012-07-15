مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پتانسیل اقتصادی موجود در استان قزوین و نیز طرف تجاری روسیه یک هیئت تجاری و بازاریابی متشکل از 26 تن از فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران دولتی روز سه شنبه 27 تیرماه عازم کشور روسیه می شود.

برزگر افزود: اعضای این هیئت تجاری در گروه کالایی مواد غذایی، کشمش، محصولات کشاورزی، قطعات خودرو فعالیت می کنند و در مدت یک هفته اقامت در روسیه راه های توسعه مناسبات بازرگانی را با همتایان روسی خود بررسی خواهند کرد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: دیدار با سفیر ایران در روسیه، روسای اتاق بازرگانی کشور روسیه، نشست های تخصصی با تجار و بازرگانان این کشور، بازدید از مناطق تجاری و صنعتی و واحدهای تولیدی و کشاورزی،‌ شرکت در همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران و روسیه و بازدید از نمایشگاه تخصصی صنعتی، بازاریابی، عقد قرارداد و مطالعه بازار کشور هدف از برنامه های این سفر تجاری است.

برزگر تصریح کرد:‌ بررسی روند مبادلات بازرگانی با روسیه نشان می دهد که این کشور از سال 1379 جایگاه خود را در روابط اقتصاد خارجی ایران به عنوان شریک تجاری عمده تثبیت کرده است.

وی افزود: بر اساس آمار گمرک ایران حجم تجارت دو کشور در سالهای اخیر همواره افزایش یافته و در سال 2011 معادل 958 میلیون دلار بوده است.

برزگر بیان کرد: حجم صادرات ایران به کشور روسیه تقریبا 375 میلیون دلار بوده و عمده کالاهای صاداراتی را میوه جات، سبزیجات، وسایل نقلیه، کشتی و شناور، پلاستیک، آهن،فولاد، اشیاء نساجی، فرش و محصولات شیمیایی تشکیل می دهند و میزان واردات ایران از این کشور حدود 583 میلیون دلار شامل آهن و فولاد، غلات، چوب، کاغذ، سوختهای معدنی، ماشین آلات، کود، وسایل نقلیه، آلات و دستگاههای اپتیک است.

وی گفت: ‌البته مهمترین اقلام صادراتی روسیه به جهان نیز شامل نفت و فرآورده های آن، گاز طبیعی، چوب، ماشین آلات، تسلیحات،‌ آهن و فولاد و مهمترین اقلام وارداتی این کشور از جهان شامل ماشین آلات، تجهیزات، مواد شیمیایی، محصولات دارویی، گوشت، آهن و فولاد است.

صادرات قزوین به روسیه با 70 درصد رشد

برزگر همچنین بیان کرد: شرکای عمده تجاری روسیه در زمینه صادرات، کشورهای هلند، آلمان، چین، اکراین، ترکیه، سوییس و شرکای عمده تجاری آن در واردات نیز آلمان، اکراین، چین، ژاپن، بلاروس، آمریکا و ایتالیا هستند.

این مسئول اظهارداشت: بر اساس آمار گمرک قزوین حجم صادرات استان به روسیه در سال گذشته معادل پنج میلیون و 500 هزار دلار بوده که نسبت به سال 89 بیش از 70 درصد رشد داشته است.

به گفته برزگر صادرات استان قزوین در سال 89 به این کشور بیش از 38 میلیون دلار بوده است که عمده اقلام صادراتی به روسیه طی سالهای اخیر عبارت از کشمش، اکسید مولیبدن، سیفی جات، میوه های تازه، شیر خشک و پودر شوینده بوده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اظهارامیدواری کرد با اعزام هیئتهای تجاری به کشورهای هدف زمینه افزایش صادرات غیر نفتی در شرایط کنونی بیش از گذشته فراهم شود.